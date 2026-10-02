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Time da NBA vira ‘Vice City’ para promover lançamento de ‘GTA VI’

Ginásio e uniforme do time da NBA ganharão elementos inspirados na cidade fictícia do jogo um dia antes da chegada do aguardado game da Rockstar

Por Claudio Prandoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 16h05 | Atualizado em 2 out 2026, 16h07
Texto WELCOME TO em branco acima de Vice City em rosa neon com contorno branco, em fundo escuro e desfocado com tons roxos
Time de basquete de Miami terá uniforme e quadra decorada por uma noite para promover Grand Theft Auto VI (Rockstar Games/Divulgação)
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Time da NBA vira ‘Vice City’ para promover lançamento de ‘GTA VI’ Priorize VEJA no Google

A produtora Rockstar Games fechou uma parceria com o time de basquete Miami Heat, da NBA, para divulgar o lançamento de Grand Theft Auto VI (GTA VI).

No dia 18 de novembro, véspera do lançamento do jogo para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, o time vai enfrentar o Milwaukee Bucks em partida oficial pela liga de basquete e vai usar um uniforme especial temático da cidade fictícia de Vice City, uma versão de Miami no universo de GTA.

Além disso, o ginásio Kaseya Center também será todo decorado com o tema de Vice City, incluindo atividades diversas e um enorme letreiro visível no lado de fora do espaço de eventos – que já tinha deixado fãs curiosos nos últimos dias durante a instalação.

A ação promocional conta também com um site com mais informações, artes promocionais e uma loja online com uma linha de vestuário personalizada, incluindo camisetas, agasalhos e bonés.

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Três pessoas jovens posam ao ar livre. Uma mulher de cabelo cacheado e camiseta preta I ❤️ VICE CITY à esquerda, um homem barbudo de óculos de sol laranja e camiseta creme Goodtime State no centro, e um homem de óculos de sol azuis e camiseta preta Vice City à direita.
Parceria entre Miami Heat e Rockstar terá linha de vestuário com camisetas, agasalhos e bonés (Rockstar/Reprodução)
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