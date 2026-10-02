Time da NBA vira ‘Vice City’ para promover lançamento de ‘GTA VI’

A produtora Rockstar Games fechou uma parceria com o time de basquete Miami Heat, da NBA, para divulgar o lançamento de Grand Theft Auto VI (GTA VI).

No dia 18 de novembro, véspera do lançamento do jogo para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, o time vai enfrentar o Milwaukee Bucks em partida oficial pela liga de basquete e vai usar um uniforme especial temático da cidade fictícia de Vice City, uma versão de Miami no universo de GTA.

Além disso, o ginásio Kaseya Center também será todo decorado com o tema de Vice City, incluindo atividades diversas e um enorme letreiro visível no lado de fora do espaço de eventos – que já tinha deixado fãs curiosos nos últimos dias durante a instalação.

A ação promocional conta também com um site com mais informações, artes promocionais e uma loja online com uma linha de vestuário personalizada, incluindo camisetas, agasalhos e bonés.

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