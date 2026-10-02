Tela dobrável do iPhone Duo poderá ser trocada em caso de dano, segundo executiva da Apple

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A Apple confirmou que a tela interna do seu primeiro celular dobrável, o iPhone Duo, poderá ser removida e substituída em caso de danos. O reparo custará US$ 19 com AppleCare+ nos EUA, um diferencial importante frente aos problemas de desgaste comuns em dobráveis. A empresa destaca a durabilidade do novo display com nano-textura.

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A Apple confirmou esta semana que a tela interna do iPhone Duo — primeiro aparelho dobrável da empresa — poderá ser removida e trocada em caso de danos. A informação foi divulgada pela primeira vez pela vice-presidente de Engenharia de Hardware da Apple, Kate Bergeron, durante uma entrevista à influenciadora Angie Tutorials no TikTok. O reparo poderá ser feito com o AppleCare+ para clientes nos Estados Unidos, por US$ 19 (cerca de R$ 97).

No mercado de aparelhos dobráveis, o problema do desgaste da tela é um dos mais proeminentes para empresas como a Samsung, Xiaomi e Huawei, que tem várias linhas de celulares dobráveis. Com o passar do tempo, o uso frequente do aparelho pode levar à danificação da dobra da tela. O iPhone Duo conta com nano-textura e acabamento fosco em sua tela interna substituível. A empresa não divulgou informações sobre a troca da tela em outros países além dos EUA, ou os preços para quem não tem o AppleCare+.

O anúncio do aparelho, durante o último Apple Event — que lançou também o iPhone 18 Pro e Pro Max — deu grande destaque à tecnologia criada pela empresa para conseguir produzir a tela dobrável. Durante a entrevista no TikTok, Bergeron explicou que a empresa desenvolveu a tela de modo que ela permaneça em boas condições pela maior quantidade de tempo possível.