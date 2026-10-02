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Tecnologia

Tela dobrável do iPhone Duo poderá ser trocada em caso de dano, segundo executiva da Apple

Vice-presidente de engenharia de hardware da Apple divulgou a informação durante entrevista à influenciadora do TikTok

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 18h22
Duas mãos seguram smartphones dobráveis, um menor à esquerda e outro maior à direita. O da esquerda exibe uma escadaria em espiral com uma pessoa no topo. O da direita mostra um corredor longo com um homem caminhando e um teto de vidro arqueado
Aparelho é o primeiro dobrável da empresa (Apple/Divulgação)
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Tela dobrável do iPhone Duo poderá ser trocada em caso de dano, segundo executiva da Apple Priorize VEJA no Google

A Apple confirmou esta semana que a tela interna do iPhone Duo — primeiro aparelho dobrável da empresa — poderá ser removida e trocada em caso de danos. A informação foi divulgada pela primeira vez pela vice-presidente de Engenharia de Hardware da Apple, Kate Bergeron, durante uma entrevista à influenciadora Angie Tutorials no TikTok. O reparo poderá ser feito com o AppleCare+ para clientes nos Estados Unidos, por US$ 19 (cerca de R$ 97). 

No mercado de aparelhos dobráveis, o problema do desgaste da tela é um dos mais proeminentes para empresas como a Samsung, Xiaomi e Huawei, que tem várias linhas de celulares dobráveis. Com o passar do tempo, o uso frequente do aparelho pode levar à danificação da dobra da tela. O iPhone Duo conta com nano-textura e acabamento fosco em sua tela interna substituível. A empresa não divulgou informações sobre a troca da tela em outros países além dos EUA, ou os preços para quem não tem o AppleCare+. 

O anúncio do aparelho, durante o último Apple Event — que lançou também o iPhone 18 Pro e Pro Max — deu grande destaque à tecnologia criada pela empresa para conseguir produzir a tela dobrável. Durante a entrevista no TikTok, Bergeron explicou que a empresa desenvolveu a tela de modo que ela permaneça em boas condições pela maior quantidade de tempo possível. 

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