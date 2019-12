Tecnologia por trás do envio de dinheiro

Desde o início de suas operações, em 2016, a Remessa Online já fez mais de 300 000 transferências de dinheiro, para mais de 100 países e atendendo cerca de 220 000 clientes. A soma de todas as transações ultrapassa 10 bilhões de reais.

Parte da garantia de entrega eficiente, segura e transparente está no sistema de pagamento distribuído (conjunto de sistemas independentes entre si, ligados por meio de uma rede de dados) e de código aberto (pode ser utilizado por todos que desejem usufruir de seus benefícios e está disponível para colaboração e aprimoramento de desenvolvedores) que foi escolhido: a Ripple.

Tecnologia blockchain

Criada pela Ripple Labs – empresa norte-americana de investimento com capital de risco que atua no desenvolvimento de soluções de pagamentos globais para instituições financeiras – em 2012, a Ripple nasceu para ser uma criptomoeda e um protocolo de pagamentos, que permite a emissão de transações financeiras globais seguras, instantâneas e quase gratuitas de qualquer tamanho e sem rejeições.

Como moeda virtual, a Ripple cresceu e se classifica hoje como a terceira maior do mercado. Mas o diferencial está em seu sistema de liquidação bruta em tempo real, de câmbio e rede de remessas que utiliza um protocolo próprio, uma evolução do blockchain tradicional (transações inseridas em blocos que se agrupam a fim de criar uma complexa corrente livre de fraudes e de funcionamento independente de governos), chamado de Ripple Transaction Protocol (RTXP ou XRP), que suporta 1 000 transações por segundo, podendo ser escalada até 50 000.

A Remessa Online utiliza o protocolo XRP para transferências internacionais online desde 2018. Com isso, o tempo médio das transações de pagamento, que era de dois dias úteis, passou a ser de segundos, além de ficarem 50% mais baratas. Atualmente, inclusive, mais de 100 instituições financeiras e bancos fazem uso desse sistema.

Envio de dinheiro

O trâmite para fazer transferências internacionais via Remessa Online é simples: basta criar uma conta no site e optar pelo cadastro simples para envios de até 37 500 reais por dia e 75 000 reais por ano.

Se o usuário fizer o cadastro completo – nesse caso, são requisitados documentos como RG, CPF, comprovante de residência e declaração de imposto de renda, além da assinatura digital de uma ficha cadastral que pode ser feita na própria plataforma –, o limite operacional passa a ser calculado com base no patrimônio declarado no Imposto de Renda.

Em ambas as formas, o montante chega à conta escolhida em até um dia útil e, no caso do Reino Unido ou bancos participantes do Sepa Instant, na Europa, o envio é feito ainda no mesmo dia.

Para transferir dinheiro a uma pessoa física no exterior, leva-se em conta a cotação comercial do dólar (valor mais baixo do que o cobrado no câmbio turismo), mais um custo de transação, conhecido como spread, de 1,3%, além do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) de 0,38%. Quando o envio é feito para uma conta de mesmo titular, o IOF é de 1,1% e, em envios abaixo de 2 500 reais, há uma taxa bancária de 5,90 reais.