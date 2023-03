‘Tecnologia é de grande ajuda para a humanidade’, diz papa Francisco

Em audiência no Vaticano, o papa Francisco disse que “a tecnologia é de grande ajuda para a humanidade”. O pontífice recebeu na Sala do Consistório, nesta segunda-feira, 27, os participantes dos Minerva Dialogues, promovidos pelo Dicastério para a Cultura e a Educação para debater o impacto social e cultural das tecnologias digitais, em particular da inteligência artificial, em um debate entre a Igreja e a sociedade civil. O debate acontece após um fim de semana em que a imagem de Jorge Bergoglio foi alvo de uma manipulação por ferramentas digitais.

O grupo de cerca de 30 pessoas, reunido em Roma para seu encontro anual, congrega especialistas em tecnologia – cientistas, engenheiros, empresários, juristas e filósofos – e representantes da Igreja – funcionários da Cúria, teólogos e moralistas. “Estou convencido de que o diálogo entre crentes e não crentes sobre as questões fundamentais da ética, ciência e da arte, e sobre a busca do sentido da vida, é um caminho para a construção da paz e do desenvolvimento humano integral”, disse o papa em seu discurso.

Bergoglio considera que o desenvolvimento da inteligência artificial e da aprendizagem da máquina tem o potencial de dar uma contribuição benéfica para o futuro da humanidade. Entretanto, diz ele, este potencial só será realizado se houver uma vontade coerente por parte daqueles que desenvolvem as tecnologias para agir de forma ética e responsável. “Conforta, nesse sentido, o compromisso de tantos que trabalham nestes campos para garantir que a tecnologia seja centrada no homem, fundamentada em bases éticas e orientada para o bem”, disse ele.