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Tecnologia

Tecnologia de gramados híbridos da Copa do Mundo chegará ao Brasil

Parceria entre empresa brasileira e britânica traz técnica que já faz sucesso mundo afora

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 16h38 | Atualizado em 21 jul 2026, 13h45
Vista panorâmica de um estádio de futebol lotado sob céu azul com nuvens esparsas. O gramado verde ocupa o primeiro plano, e as arquibancadas cheias de torcedores se estendem ao redor. Telões exibem imagens e a frase THE FINAL aparece em um letreiro. Cabos com equipamentos de câmera atravessam o céu.
Estádio da final da Copa, o MetLife Stadium, é um dos que tem a tecnologia (Charlotte Wilson/Offside/Offside/Getty Images)
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A World Sports, empresa brasileira de construção e manutenção de gramados esportivos, anunciou nesta segunda-feira, 20, uma parceria com a multinacional britânica SIS Pitches, para trazer ao Brasil uma das mais avançadas tecnologias voltadas à gramados esportivos de alta performance, o stitching.

A técnica envolve o reforço aos campos de grama natural através da inserção de fibras sintéticas na zona radicular, espaço em que as raízes da grama se desenvolvem. De acordo com a World Sports, a técnica cria uma superfície híbrida, composta por 95% de grama natural e 5% de fibras de polietileno, o que preserva as principais características do gramado, mas aumenta sua resistência. O desenvolvimento da grama faz com que suas raízes se entrelacem com as fibras, o que forma uma estrutura mais estável e duradoura.

Máquina verde e branca da SIS Pitches com rolo preto no gramado de um estádio de futebol com arquibancadas vermelhas vazias e telão grande ao fundo
Gramados já instalados podem receber a tecnologia com a máquina SIS Grass Hybrid (World Sports/Divulgação)

Essa tecnologia já está presente em outros eventos esportivos globais, como o Mundial de Clubes, os Jogos Olímpicos, a Premier League, a National Football League (NFL), entre outros. Durante a Copa de 2026, 9 dos 16 campos tinham o stitching no gramado. Para Roberto Gomide, CEO da World Sports, “o futebol moderno exige cada vez mais gramados que suportem uma grande quantidade de jogos sem perder a qualidade em termos de segurança para os atletas, jogabilidade e estética. O stitching é uma tendência que resolve essa questão”.

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Além do stitching, a parceria entre as empresas também introduz a Bio-X Fiber, geração nova de gramados híbridos que é feita a partir de matérias-primas de origem natural. De acordo com a empresa, ela entrega os mesmos padrões de qualidade exigidos pelas ligas esportivas mais importantes do mundo. Sua principal vantagem está no fim da vida de um campo. Outras versões podem causar danos por causa da permanência de microplásticos por décadas, mas a Bio-X Fiber é compatível com processos de compostagem, o que facilita a conservação ecológica.

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