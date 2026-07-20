Tecnologia de gramados híbridos da Copa do Mundo chegará ao Brasil

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A World Sports e a SIS Pitches trazem ao Brasil a tecnologia de ‘stitching’ para gramados esportivos. Essa inovação reforça campos naturais com fibras sintéticas, garantindo maior resistência e durabilidade. Já presente em grandes eventos globais, a parceria também introduz a sustentável Bio-X Fiber, unindo alta performance e respeito ao meio ambiente.

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A World Sports, empresa brasileira de construção e manutenção de gramados esportivos, anunciou nesta segunda-feira, 20, uma parceria com a multinacional britânica SIS Pitches, para trazer ao Brasil uma das mais avançadas tecnologias voltadas à gramados esportivos de alta performance, o stitching.

A técnica envolve o reforço aos campos de grama natural através da inserção de fibras sintéticas na zona radicular, espaço em que as raízes da grama se desenvolvem. De acordo com a World Sports, a técnica cria uma superfície híbrida, composta por 95% de grama natural e 5% de fibras de polietileno, o que preserva as principais características do gramado, mas aumenta sua resistência. O desenvolvimento da grama faz com que suas raízes se entrelacem com as fibras, o que forma uma estrutura mais estável e duradoura.

Essa tecnologia já está presente em outros eventos esportivos globais, como o Mundial de Clubes, os Jogos Olímpicos, a Premier League, a National Football League (NFL), entre outros. Durante a Copa de 2026, 9 dos 16 campos tinham o stitching no gramado. Para Roberto Gomide, CEO da World Sports, “o futebol moderno exige cada vez mais gramados que suportem uma grande quantidade de jogos sem perder a qualidade em termos de segurança para os atletas, jogabilidade e estética. O stitching é uma tendência que resolve essa questão”.

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Além do stitching, a parceria entre as empresas também introduz a Bio-X Fiber, geração nova de gramados híbridos que é feita a partir de matérias-primas de origem natural. De acordo com a empresa, ela entrega os mesmos padrões de qualidade exigidos pelas ligas esportivas mais importantes do mundo. Sua principal vantagem está no fim da vida de um campo. Outras versões podem causar danos por causa da permanência de microplásticos por décadas, mas a Bio-X Fiber é compatível com processos de compostagem, o que facilita a conservação ecológica.

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