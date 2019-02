Tablets ainda não são os preferidos dos americanos

Apesar de todo o barulho em torno dos tablets, eles ainda não estão no topo da lista dos eletrônicos considerados essenciais pelos americanos. De acordo com uma pesquisa realizada pela empresa de análise de mercado Nielsen Company, os consumidores estão mais interessados nos smartphones, incluindo dispositivos com o sistema operacional Android, do Google, o iPhone da Apple e os modelos BlackBerry, produzidos pela Research in Motion (RIM).

Dos 27.000 consumidores entrevistados, apenas 6% afirmaram que gostariam de comprar um tablet, enquanto que 7% disseram ter interesse em leitores de livros digitais, como o Nook, da livraria Barnes and Noble, e o Kindle, criado pela Amazon.

De acordo com os dados apresentados pelo estudo, os smartphones ocupam 30,9% do mercado de celulares nos EUA. Os 69,1% restantes são compostos pelos feature phones, aparelhos que possuem recursos específicos, como player de música e teclado para envio de mensagens de texto.

TV 3D não decolou – Outro dado apontado pela pesquisa foi a falta de interesse geral nas TVs com capacidade para exibir imagens em três dimensões. Apenas 3% dos entrevistados afirmaram que planejam comprar o produto nos próximos meses. Já a porcentagem de pessoas que diz que não têm interesse no aparelho chegou aos 59%.