‘Switch Sports Resort’ reúne 12 esportes e diversão fácil para jogar em grupo

Muito da identidade dos videogames da Nintendo está no fato de trazer diversão simples e imediata para jogar com toda a família. Isso se consolidou vinte anos atrás, quando lançou o Wii, um aparelho com controles com sensor de movimento, uma grande inovação na época, que foi o acessório perfeito para os minigames esportivos de Wii Sports, como tênis e beisebol. Era só balançar o controle como uma raquete ou taco que o movimento era replicado na tela da televisão.

As gerações recentes do Nintendo Switch investiram em uma distribuição mais variada entre títulos de apelo amplo e os chamados ‘hardcore’, que atraem a atenção de pessoas em busca de experiências mais difíceis e complexas, mas nunca deixaram de lado a faceta ‘family friendly’ da Nintendo, e isso fica bem evidente agora com a chegada de Switch Sports Resort.

Este é o quinto título da série, o primeiro para Switch 2 e também o melhor deles, combinando uma lista extensa de atividades com gráficos lindos em alta definição, controles fáceis de manusear, competições online, opções mil para personalizar seus personagens no jogo e tradução para o português do Brasil.

Switch Sports Resort apresenta doze modalidades esportivas diferentes, muitas vindas de edições anteriores da série, como basquete, boxe, golfe e tênis de mesa, mas também com novidades como skate, motonáutica e… luta de polegares!

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Todas usam os sensores de movimento dos Joy-Con, os controles padrão do Nintendo Switch 2, de formas variadas e divertidas, e a maioria também oferece opções de partidas multiplayer. Como já é de se esperar, ajuda muito ter um espaço amplo para jogar, com certa distância em relação à TV, para evitar acertar objetos da casa e se divertir com mais desenvoltura.

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Porém, confesso que gostaria de ver um pouco mais de opções de personalização nos sistemas de controle, especialmente para ter a possibilidade de usar comandos mais convencionais. Por exemplo, os minigames de skate e avião a hélice fazem você usar o controle como se fosse uma miniatura de avião ou skate, o que é divertido e diferente, mas não oferece a mesma precisão que o controle pelas alavancas tradicionais do controle.

Também senti falta de esportes e brincadeiras que apareceram em edições anteriores. Futebol, kendô (chamado no game de chambara) e badminton ficaram de fora, mas ainda são acessíveis no próprio Switch na coleção anterior, chamada apenas de Switch Sports. Porém, outras, como frisbee e canoagem, estão ainda esquecidas no distante Wii Sports Resort, que saiu em 2009 no Wii.

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Ao menos, mesmo sem qualquer promessa da Nintendo, dá para ter certa esperança de que mais modalidades sejam adicionadas no futuro, visto que isso aconteceu no Switch Sports anterior e vários outros jogos da empresa têm recebido esse tratamento de ganhar mais conteúdos de graça ao longo dos meses após o lançamento.

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Ainda assim, é de se elogiar a lista e destacar que é a maior já oferecida em qualquer título da franquia esportiva. Dá para jogar partidas avulsas, desafiar adversários mais difíceis controlados pelo computador, e algumas permitem explorar a ilha virtual Wuhu, onde fica o complexo esportivo fictício da Nintendo, e procurar colecionáveis, como fotos dos pontos turísticos do lugar e balões para estourar.

Quanto mais se brinca no game, mais pontos você acumula para comprar roupas, penteados e outras opções de customização do visual dos seus personagens. A exemplo do game anterior, todos os textos e vozes estão em português do Brasil, o que ajuda a preservar a facilidade de uso do jogo para curtir de forma casual, sozinho ou em turma.

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Em resumo, é notório que Switch Sports Resort é uma experiência do tipo ‘mais do mesmo’, mas é claramente também o maior e melhor da série até agora, com espaço de sobra para crescer com mais atividades e outras possíveis adições no futuro. O título é perfeito para quem procura por um jogo para reunir família e amigos na frente da TV e se divertir com atividades esportivas variadas e fáceis de brincar.

Nintendo Switch Sports Resort já está disponível totalmente em português do Brasil exclusivamente para Nintendo Switch 2. Esta crítica foi feita com uma cópia digital disponibilizada pela Nintendo.