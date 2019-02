Steve Jobs previu iPad em discurso perdido de 1983

1. Steve Jobs com o novo Macbook Air, durante conferência em São Francisco, 2008 zoom_out_map 1 /30 Steve Jobs com o novo Macbook Air, durante conferência em São Francisco, 2008 (David Paul Morris/Getty Images/VEJA/VEJA) Steve Jobs com o novo Macbook Air, durante conferência em São Francisco, 2008

2. Steve Jobs lança a primeira versão do iPhone, 2007 zoom_out_map 2 /30 Steve Jobs lança a primeira versão do iPhone, 2007 (Paul Sakuma/AP/VEJA/VEJA) Steve Jobs lança a primeira versão do iPhone, 2007

3. Steve Jobs e Bill Gates durante entrevista em Nova York, 1984 zoom_out_map 3 /30 Steve Jobs e Bill Gates durante entrevista em Nova York, 1984 (Andy Freeberg/Getty Images/VEJA/VEJA) Steve Jobs e Bill Gates durante entrevista em Nova York, 1984

4. Da esquerda para direita: Steve Jobs em 2000, 2003, 2005, 2006, 2007 e 2008 zoom_out_map 4 /30 Da esquerda para direita: Steve Jobs em 2000, 2003, 2005, 2006, 2007 e 2008 (Reuters/VEJA/VEJA) Da esquerda para direita: Steve Jobs em 2000, 2003, 2005, 2006, 2007 e 2008

5. Steve Jobs no lançamento do computador Apple II, abril de 1977 zoom_out_map 5 /30 Steve Jobs no lançamento do computador Apple II, abril de 1977 (Tom Munnecke/Getty Images/VEJA/VEJA) Steve Jobs no lançamento do computador Apple II, abril de 1977

6. Steve Jobs e Steve Wozniak no lançamento do computador Apple II, abril de 1977 zoom_out_map 6 /30 Steve Jobs e Steve Wozniak no lançamento do computador Apple II, abril de 1977 (Tom Munnecke/Getty Images/VEJA/VEJA) Steve Jobs e Steve Wozniak no lançamento do computador Apple II, abril de 1977

7. Steve Jobs com o computador Apple II, 1977 zoom_out_map 7 /30 Steve Jobs com o computador Apple II, 1977 (Ralph Morse/Getty Images/VEJA/VEJA) Steve Jobs com o computador Apple II, 1977

8. Steve Jobs com o computador Lisa em uma prévia para imprensa, 1983 zoom_out_map 8 /30 Steve Jobs com o computador Lisa em uma prévia para imprensa, 1983 (Ted Thai/Getty Images/VEJA/VEJA) Steve Jobs com o computador Lisa em uma prévia para imprensa, 1983

9. Steve Jobs e Bill Gates durante entrevista em Nova York, 1984 zoom_out_map 9 /30 Steve Jobs e Bill Gates durante entrevista em Nova York, 1984 (Andy Freeberg/Getty Images/VEJA/VEJA) Steve Jobs e Bill Gates durante entrevista em Nova York, 1984

10. Steve Jobs durante entrevista em Nova York, 1984 zoom_out_map 10 /30 Steve Jobs durante entrevista em Nova York, 1984 (Andy Freeberg/Getty Images/VEJA/VEJA) Steve Jobs durante entrevista em Nova York, 1984

11. Steve Jobs apresenta o computador Macintosh 128K, 1984 zoom_out_map 11 /30 Steve Jobs apresenta o computador Macintosh 128K, 1984



(Bernard Gotfryd/Getty Images/VEJA/VEJA) Steve Jobs apresenta o computador Macintosh 128K, 1984





12. Steve Jobs e Ross Perot, janeiro de 1987 zoom_out_map 12 /30 Steve Jobs e Ross Perot, janeiro de 1987 (Matthew Naythons/Getty Images/VEJA/VEJA) Steve Jobs e Ross Perot, janeiro de 1987

13. Steve Jobs apresenta a Next, sua nova companhia de computadores, em São Francisco, 1988 zoom_out_map 13 /30 Steve Jobs apresenta a Next, sua nova companhia de computadores, em São Francisco, 1988 (Shahn Kermani/Getty Images/VEJA/VEJA) Steve Jobs apresenta a Next, sua nova companhia de computadores, em São Francisco, 1988

14. Steve Jobs na cidade de Palo Alto, Califórnia, 1995 zoom_out_map 14 /30 Steve Jobs na cidade de Palo Alto, Califórnia, 1995 (Anne Knudsen/Getty Images/VEJA/VEJA) Steve Jobs na cidade de Palo Alto, Califórnia, 1995

15. Steve Jobs, 1998 zoom_out_map 15 /30 Steve Jobs, 1998 (Bob Riha/Getty Images/VEJA/VEJA) Steve Jobs, 1998

16. Steve Jobs com o primeiro iMac, Califórnia, 1998 zoom_out_map 16 /30 Steve Jobs com o primeiro iMac, Califórnia, 1998 (Moshe Brakhra/Getty Images/VEJA/VEJA) Steve Jobs com o primeiro iMac, Califórnia, 1998

17. Steve Jobs durante palestra em Seattle, 1998 zoom_out_map 17 /30 Steve Jobs durante palestra em Seattle, 1998



(Daniel Sheehan/Getty Images/VEJA/VEJA) Steve Jobs durante palestra em Seattle, 1998





18. Steve Jobs durante palestra para apresentação da nova geração do iMac na Califórnia, 1999 zoom_out_map 18 /30 Steve Jobs durante palestra para apresentação da nova geração do iMac na Califórnia, 1999 (Alan Dejecacion/Getty Images/VEJA/VEJA) Steve Jobs durante palestra para apresentação da nova geração do iMac na Califórnia, 1999

19. Steve Jobs lança o iBook, 1999 zoom_out_map 19 /30 Steve Jobs lança o iBook, 1999 (Ted Thai/Getty Images/VEJA/VEJA) Steve Jobs lança o iBook, 1999

20. Steve Jobs discursa em palestra para imprensa, 2001 zoom_out_map 20 /30 Steve Jobs discursa em palestra para imprensa, 2001 (Linda Spillers/AP/VEJA/VEJA) Steve Jobs discursa em palestra para imprensa, 2001

21. Steve Jobs lança o mini iPod em São Francisco, 2004 zoom_out_map 21 /30 Steve Jobs lança o mini iPod em São Francisco, 2004 (Justin Sullivan/Getty Images/VEJA/VEJA) Steve Jobs lança o mini iPod em São Francisco, 2004

22. Steve Jobs lança nova geração de iPods em São Francisco, 2007 zoom_out_map 22 /30 Steve Jobs lança nova geração de iPods em São Francisco, 2007 (Justin Sullivan/Getty Images/VEJA/VEJA) Steve Jobs lança nova geração de iPods em São Francisco, 2007

23. Steve Jobs lança novos aplicativos e o novo Macbook Air em São Francisco, 2008 zoom_out_map 23 /30 Steve Jobs lança novos aplicativos e o novo Macbook Air em São Francisco, 2008



(David Paul Morris/Getty Images/VEJA/VEJA) Steve Jobs lança novos aplicativos e o novo Macbook Air em São Francisco, 2008





24. Steve Jobs mostra o novo Macbook Air em São Francisco, 2008 zoom_out_map 24 /30 Steve Jobs mostra o novo Macbook Air em São Francisco, 2008 (Tony Avelar/AFP/VEJA/VEJA) Steve Jobs mostra o novo Macbook Air em São Francisco, 2008

25. Steve Jobs durante um evento especial de divulgação do iPhone 4 na Califórnia, 2010 zoom_out_map 25 /30 Steve Jobs durante um evento especial de divulgação do iPhone 4 na Califórnia, 2010 (Robert Galbraith/Reuters/VEJA/VEJA) Steve Jobs durante um evento especial de divulgação do iPhone 4 na Califórnia, 2010

26. Steve Jobs fala sobre o iPhone 4, durante coletiva para imprensa, 2010 zoom_out_map 26 /30 Steve Jobs fala sobre o iPhone 4, durante coletiva para imprensa, 2010



(Dabid Paul Morris/AFP/VEJA/VEJA) Steve Jobs fala sobre o iPhone 4, durante coletiva para imprensa, 2010





27. Steve Jobs lança o iPhone 4 durante a conferência mundial da Apple em São Francisco, 2010 zoom_out_map 27 /30 Steve Jobs lança o iPhone 4 durante a conferência mundial da Apple em São Francisco, 2010 (Ryan Anson/AFP/VEJA/VEJA) Steve Jobs lança o iPhone 4 durante a conferência mundial da Apple em São Francisco, 2010

28. Steve Jobs lança a nova Apple TV durante conferência em São Francisco, 2010 zoom_out_map 28 /30 Steve Jobs lança a nova Apple TV durante conferência em São Francisco, 2010 (Paul Sakuma/AP/VEJA/VEJA) Steve Jobs lança a nova Apple TV durante conferência em São Francisco, 2010

29. Steve Jobs fala sobre o iPad durante conferência em São Francisco, 2010 zoom_out_map 29 /30 Steve Jobs fala sobre o iPad durante conferência em São Francisco, 2010





(Justin Sullivan/Getty Images/VEJA/VEJA) Steve Jobs fala sobre o iPad durante conferência em São Francisco, 2010







30. Steve Jobs no lançamento do iCloud em junho de 2011 zoom_out_map 30/30 Steve Jobs no lançamento do iCloud em junho de 2011 (Justin Sullivan/Getty Images/VEJA/VEJA) Steve Jobs no lançamento do iCloud em junho de 2011

Um discurso realizado por Steve Jobs, em 1983, durante uma conferência internacional de design, em Aspen, Colorado, revela que muitas das inovações da Apple eram ideias antigas de Jobs, morto há um ano em decorrência de um câncer de pâncreas. É o caso, por exemplo, do iPad, descrito na fala como uma das estratégias da empresa. “O que queremos é colocar um poderoso computador em um livro que possa ser carregado e manuseado por qualquer pessoa em 20 minutos de aprendizado”, disse o fundador da Apple na ocasião.

O discurso de Jobs, chamado The Future Isn’t What It Used To Be, tem 40 minutos e revela o que executivo esperava para o futuro. O material estava gravado em uma fita cassete e foi recuperado e digitalizado por Marcel Brown, criador do blog Life, Liberty, and Technology.

Outra previsão de Jobs foi a conexão WiFi. “Queremos criar um link de rádio que permitirá aos usuários se comunicar com grandes redes de computadores e banco de dados a partir de qualquer lugar”.

Durante seu discurso, Jobs também chamou a atenção para outras tendências. “Mais tempo será gasto com os computadores pessoais do que com os carros”, disse o fundador da Apple. “As pessoas poderão acessar seu e-mail enquanto caminham por aí”, completou o executivo.

O Siri, sistema de reconhecimento de voz do iOS, também foi previsto por Jobs em meados de 1983. O fundador da Apple, contudo, reconheceu a complexidade de uma ferramenta desse tipo: “Isso não é algo fácil de desenvolver.”

Embora fosse difícil imaginar o futuro em 20 ou 30 anos, Jobs arriscou alguns palpites e até citou um experimento do MIT que sugeria o mapeamento digital panorâmico de diversas regiões do mundo. Coincidência ou não, 24 anos depois o Google lançava um recurso revolucionário chamado Google Street View.

O áudio (em inglês) foi disponibilizado no blog de Brown.