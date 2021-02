Spotify anuncia expansão e lança podcast com Obama e Bruce Springsteen

Em um evento on-line realizado na segunda-feira, 22, a Spotify anunciou uma nova expansão do serviço de streaming no mundo, além de mais atrações em seu cardápio de podcasts – o que inclui um programa reunindo o ex-presidente americano Barack Obama e o roqueiro Bruce Springsteen.

Nos próximos dias, a empresa sueca lançará a plataforma musical em 85 novos mercados, tornando-a disponível para mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. “Como compartilhamos durante o evento Stream On de hoje [segunda], essa expansão ajudará a garantir que os sons e histórias que antes eram locais possam alcançar um público global”, diz comunicado emitido pela Spotify.

Com mais de dez anos, a companhia está disponível atualmente em 93 países e tem 345 milhões de usuários ativos por mês. Embora seja líder em streaming de música, a entrada em novos países na Ásia, África, Europa e América Latina aumenta significativamente a diferença com rivais fortes como a Apple Music e Amazon Music.

Uma campanha de expansão anterior na Índia, Rússia e Oriente Médio já trouxe milhões de novos assinantes. Durante a pandemia, quando as pessoas ficaram confinadas em seus lares, muitas optaram pelo serviço premium. Por isso, agora a empresa agora quer aumentar sua receita de publicidade.

No mesmo evento, a Spotify anunciou novas iniciativas para ampliar ainda mais o alcance de seus podcasts. Tem, até o momento, mais de 2,2 milhões de títulos, incluindo “The Michelle Obama Podcast” e um como Príncipe Harry e sua esposa, Meghan. A Higher Ground Productions, produtora de Barack e Michelle Obama, anunciou um novo programa, reunindo o ex-presidente americano e Bruce Springsteen, chamado “Renegades: Born in the USA”.

A Spotify anunciou ainda uma parceria com a AGBO, empresa dos irmãos Anthony e Joe Russo, diretores de filmes como “Vingadores: Guerra Infinita”, para várias séries de podcast. Também assinou um contrato com a Warner Bros e a DC para uma série de podcasts narrativos. O primeiro, “Batman Unburied”, será lançado ainda este ano como parte de um conjunto de personagens cujas histórias serão exploradas em áudio, incluindo “Superman”, “Mulher Maravilha”, “Coringa” e “Mulher-Gato”, entre outros.

O Spotify também anunciou um novo serviço, o Spotify HiFi, com o qual os assinantes premium em mercados selecionados poderão melhorar a qualidade do som das músicas para qualidade de CD, “sem perdas”. A empresa disse apenas que o serviço será lançado ao longo do ano, sem especificar quais mercados o receberão primeiro.