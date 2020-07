Sony investe US$ 250 milhões na Epic Games, criadora do jogo Fortnite

A japonesa Sony Corporation confirmou nesta quinta-feira (09) um investimento de US$ 250 milhões (cerca de R$ 1,3 bilhão em conversão direta) em ações da americana Epic Games. Com a compra das ações, a empresa se torna acionista minoritária com uma participação de 1,4% no estúdio de jogos e oferece à Epic uma avaliação de mercado de 17,86 bilhões de dólares.

“A poderosa tecnologia da Epic em áreas como gráficos os coloca na vanguarda do desenvolvimento de engines de jogos com o Unreal Engine e outras inovações. Não há melhor exemplo disso do que a experiência revolucionária de entretenimento, Fortnite”, afirmou Kenichiro Yoshida, presidente e CEO da Sony, no comunicado de anúncio do investimento.

A Sony e a Epic trabalham juntas há anos, mas os sinais da aproximação entre as duas empresas se demonstraram em maio, quando a Epic revelou as primeiras imagens públicas do software Unreal Engine 5, responsável por criar as imagens gráficas dos jogos, rodando no hardoware do PlayStation 5. Na época, a Epic revelou que estava trabalhando em estreita colaboração com a Sony no desenvolvimento da arquitetura de armazenamento de seu console de última geração.

O acordo não significa que os títulos da Epic agora sejam exclusivos dos consoles da Sony, o estúdio ainda poderá publicar jogos em outras plataformas, confirmou a Epic, mas pode garantir vantagens para a japonesa na competição com a Microsoft no desenvolvimento de jogos para a próxima geração de consoles.