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Tecnologia

Sony disponibiliza recurso no PS5 pedido pela comunidade há anos

Apesar da novidade, o fim da mídia física ainda é bastante discutido pelos usuários do console

Por Gabriel Bussolotti Silveira 15 jul 2026, 13h37
Um controle de PlayStation 5 ao lado de uma pilha de caixas de jogos PS5
Um controle de PlayStation 5 ao lado de uma pilha de caixas de jogos PS5 (Nikos Pekiaridis/NurPhoto/Getty Images)
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Sony disponibiliza recurso no PS5 pedido pela comunidade há anos Priorizar nos meus resultados Google

A Sony começou a disponibilizar nesta semana um recurso no PlayStation 5 pedido pela comunidade há anos. Após a decisão de acabar com a produção de mídia física, a empresa de tecnologia passou a ouvir mais os usuários do console. Agora, é possível acompanhar estatísticas semanais de jogos no PS5, sem precisar esperar pela retrospectiva anual da plataforma.

O widget apareceu no Hub de Boas-Vindas para alguns usuários sem qualquer aviso prévio da Sony. A novidade vem sendo distribuída gradualmente – sem necessidade de atualizações –, sugerindo que a empresa japonesa está ainda testando o recurso em regiões ou consoles antes de uma liberação total.

Os usuários com o novo widget conseguem ver informações como o tempo de jogo, o título mais jogado da semana e os troféus – incluindo àqueles mais raros – conquistados. Essa, porém, não é a única mudança feita pela Sony nos últimos tempos: há alguns meses, a empresa adicionou um painel que mostra os jogadores ativos em cada jogo.

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Apesar dos recursos agradarem a comunidade, a discussão ainda se concentra na decisão da Sony, anunciada no dia 1º de julho, de encerrar a produção e comercialização de mídia física.

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Fim da mídia física e o futuro do Playstation 6

A produção de jogos em discos será encerrada a partir de janeiro de 2028, segundo a companhia de tecnologia. Essa decisão pode dar uma dica sobre o lançamento de um novo console, o PlayStation 6. A empresa japonesa declarou recentemente que pretende diminuir os prejuízos na venda de hardware e uma das formas de fazer isso seria retirando o leitor de mídia física. 

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Devido a essas informações, prevê-se que o PlayStation 6 aceitará somente jogos online e que não aparecerá no mercado antes de 2028, acompanhando o encerramento da produção de jogos em discos. Porém, ainda não houve nenhuma confirmação da Sony em relação ao lançamento do novo console.

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