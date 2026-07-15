Sony disponibiliza recurso no PS5 pedido pela comunidade há anos

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O PlayStation 5 finalmente recebe um recurso aguardado: estatísticas semanais de jogos. A novidade, que inclui tempo de jogo e troféus, está sendo liberada gradualmente. A medida surge após a decisão da Sony de encerrar a produção de mídia física e alimenta especulações sobre um PlayStation 6 focado apenas em jogos digitais, possivelmente em 2028.

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A Sony começou a disponibilizar nesta semana um recurso no PlayStation 5 pedido pela comunidade há anos. Após a decisão de acabar com a produção de mídia física, a empresa de tecnologia passou a ouvir mais os usuários do console. Agora, é possível acompanhar estatísticas semanais de jogos no PS5, sem precisar esperar pela retrospectiva anual da plataforma.

O widget apareceu no Hub de Boas-Vindas para alguns usuários sem qualquer aviso prévio da Sony. A novidade vem sendo distribuída gradualmente – sem necessidade de atualizações –, sugerindo que a empresa japonesa está ainda testando o recurso em regiões ou consoles antes de uma liberação total.

Os usuários com o novo widget conseguem ver informações como o tempo de jogo, o título mais jogado da semana e os troféus – incluindo àqueles mais raros – conquistados. Essa, porém, não é a única mudança feita pela Sony nos últimos tempos: há alguns meses, a empresa adicionou um painel que mostra os jogadores ativos em cada jogo.

Apesar dos recursos agradarem a comunidade, a discussão ainda se concentra na decisão da Sony, anunciada no dia 1º de julho, de encerrar a produção e comercialização de mídia física.

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Fim da mídia física e o futuro do Playstation 6

A produção de jogos em discos será encerrada a partir de janeiro de 2028, segundo a companhia de tecnologia. Essa decisão pode dar uma dica sobre o lançamento de um novo console, o PlayStation 6. A empresa japonesa declarou recentemente que pretende diminuir os prejuízos na venda de hardware e uma das formas de fazer isso seria retirando o leitor de mídia física.

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Devido a essas informações, prevê-se que o PlayStation 6 aceitará somente jogos online e que não aparecerá no mercado antes de 2028, acompanhando o encerramento da produção de jogos em discos. Porém, ainda não houve nenhuma confirmação da Sony em relação ao lançamento do novo console.