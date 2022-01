Sony compra o estúdio Bungie, de “Destiny 2”, por US$ 3,6 bilhões

A Sony, responsável pelos consoles PlayStation, anunciou nesta segunda-feira, 31, a compra da Bungie, dona da série de games Destiny e criadora dos primeiros títulos da franquia Halo. A negociação foi avaliada em US$ 3,6 bilhões.

Em um comunicado oficial, o CEO da Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, afirmou que a aquisição faz parte da estratégia de expansão da marca PlayStation. “Entendemos como a comunidade da Bungie é vital para o estúdio e estamos ansiosos para oferecer o suporte para que ele continue crescendo de forma independente”, escreveu ele.

A partir de agora, a Bungie fará parte da PlayStation Studios, a divisão responsável pelo desenvolvimento dos games, que já conta com a Naughty Dog, responsável pela franquia Uncharted e por The Last of Us, a Guerrilla Games, de Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West, e a Housemarque, de Returnal, entre outros. Mas ao contrário desses títulos, todos exclusivos para consoles PlayStation, os futuros games da Bungie continuarão multiplataforma.

Fundado em 1990, o estúdio ficou inicialmente conhecido pelos games criados para computador. Um de seus principais sucessos foi Myth, RPG de ação lançado em 1997, e seu sucessor, Myth II. Mais tarde, em 2001, criou o jogo de tiro Oni, para PC e PlayStation 2. No mesmo ano, criou Halo: Combat Evolved, que se tornou uma das maiores franquias do Xbox. A Bungie foi responsável por outros quatro títulos da série. Em 2014, lançou Destiny, um shooter multiplayer que fez enorme sucesso e ganhou uma continuação, Destiny 2, em 2017.

A aquisição foi anunciada poucos dias depois que a Microsoft comprou a Activision Blizzard, de Call of Duty e Diablo, por US$ 69 bilhões. E mostra o quanto a indústria de games segue aquecida.