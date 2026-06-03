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A Sony revelou novidades no State of Play, incluindo um spin-off de God of War com Faye como protagonista em uma jornada para proteger Kratos e Atreus. O anúncio gerou debate, com o criador original David Jaffe criticando a mudança. Outros destaques foram Marvel’s Wolverine, Silent Hill Townfall e Until Dawn 2.

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A Sony anunciou na última terça-feira, 2, uma série de novos jogos durante o State of Play, evento digital da empresa dedicado a apresentar ao público as novas obras que estarão disponíveis em suas plataformas. Dentre os anúncios, chamou a atenção em meio aos títulos o novo passo da franquia God of War, que agora leva como personagem principal em seu spin off a esposa de Kratos, Laufey (Faye), que dá título ao jogo.

Desenvolvido pela Santa Monica Studio, God of War: Laufey segue de forma quase linear a história terminada em God of War (2018), quando Kratos e Atreus entram em uma jornada para espalhar as cinzas de Faye no pico mais alto do mundo. Em God of War: Laufey, a personagem principal acorda em Everywhen, pós-vida destinada a deuses impiedosos de diversas mitologias, e é obrigada a lutar no ambiente para garantir a segurança de seu marido e filho no plano terreno. O jogo ainda não tem data de lançamento definida.

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O anúncio gerou uma série de reações nas redes sociais e já é um dos assuntos mais comentados do Google desde a transmissão do State of Play. Entre as diversas reações, em sua maioria boas, destacou-se a do idealizador da série original de 2005, David Jaffe. Através de seu canal do YouTube, o desenvolvedor atacou o novo título e disse que a “violência e sangue” dos primeiros jogos havia sido perdida, assim como o personagem principal (Kratos) e “perderam agora a mitologia identificável”.

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Além do novo capítulo de God of War, uma série de outros títulos também surpreendeu os espectadores durante a transmissão. Control Resonant, previsto para lançamento ainda neste ano, é a continuação do famoso Control (2019) e já pode ser comprado pela PS Store. Marvel’s Wolverine, novo jogo do mundo dos quadrinhos, também foi anunciado e tem previsão de lançamento para setembro de 2026.

Entre as outras novidades, Silent Hill Townfall traz um novo personagem principal em uma nova cidade, St. Amelia, coberta pela característica neblina dos jogos de Silent Hill. O jogo está previsto para lançamento em 24 de setembro deste ano. Outro destaque foi o anúncio de Tomb Raider: Legacy of Atlantis, previsto para fevereiro de 2027.

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Por fim, o anúncio da continuação de Until Dawn (2015) chamou a atenção. Sucesso da época, Until Dawn teve grande influência no mundo dos jogos pela história de terror e por suas mecânicas de escolha que impactam diretamente na história, o que o fez virar um clássico. Previsto para 2027, a continuação Until Dawn 2 traz um grupo de caçadores de fantasmas famosos nas redes por seus “encontros” que são, na verdade, falsos. Agora em uma ilha tropical abandonada, eles encontram cenários de terror verdadeiros.