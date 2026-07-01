Sony anuncia grandes mudanças envolvendo o PlayStation
Empresa não produzirá mais de jogos em mídia física e encerrará o suporte da PS Store no PS3 e no PS Vita
A Sony anunciou nesta quarta-feira, 1º, grandes mudanças que interfirão diretamente na franquia do PlayStation: a partir dos próximos anos, a empresa de tecnologia não produzirá mais de jogos em mídia física e encerrará o suporte da PS Store no PS3 e no PS Vita.
Fim da mídia física
A produção de jogos em discos será encerrada a partir de janeiro de 2028, segundo a Sony. Essa decisão pode dar uma dica sobre o lançamento de um novo console, o PlayStation 6. A empresa norte-americana declarou recentemente que pretende diminuir os prejuízos na venda de hardware e uma das formas de fazer isso seria retirando o leitor de mídia física.
Devido a essas informações, prevê-se que o PlayStation 6 aceitará somente jogos online e que não aparecerá no mercado antes de 2028, acompanhando o encerramento da produção de jogos em discos. Porém, ainda não houve nenhuma confirmação da Sony em relação ao lançamento do novo console.
Indisponibilidade da PS Store
Além do encerramento de jogos físicos, a Sony anunciou nesta quarta-feira o fim do suporte da PS Store no PS3 e no PS Vita a partir de 2027. Dessa maneira, os donos desses consoles não poderão mais comprar novos jogos e conteúdos digitais.
Segundo o anúncio da empresa de tecnologia, a desativação da loja online será de forma gradual. Ainda em 2026, a PS Store do PS3 não poderá ser mais acessada em países da América Latina e do Oriente Médio e o encerramento global, incluindo para o PS Vita, acontecerá em julho de 2027. Apesar disso, os donos dos consoles ainda poderão baixar os jogos já adquiridos por tempo indefinido.
A decisão da Sony foi motivada pelas limitações técnicas do PS3 e do PS Vita. Somando ao anúncio do fim das mídias físicas, essas mudanças também refletem o novo foco da empresa no formato digital e nos consoles mais recentes.