Sony anuncia grandes mudanças envolvendo o PlayStation

A Sony anunciou nesta quarta-feira, 1º, grandes mudanças que interfirão diretamente na franquia do PlayStation: a partir dos próximos anos, a empresa de tecnologia não produzirá mais de jogos em mídia física e encerrará o suporte da PS Store no PS3 e no PS Vita.

Fim da mídia física

A produção de jogos em discos será encerrada a partir de janeiro de 2028, segundo a Sony. Essa decisão pode dar uma dica sobre o lançamento de um novo console, o PlayStation 6. A empresa norte-americana declarou recentemente que pretende diminuir os prejuízos na venda de hardware e uma das formas de fazer isso seria retirando o leitor de mídia física.

Devido a essas informações, prevê-se que o PlayStation 6 aceitará somente jogos online e que não aparecerá no mercado antes de 2028, acompanhando o encerramento da produção de jogos em discos. Porém, ainda não houve nenhuma confirmação da Sony em relação ao lançamento do novo console.

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Indisponibilidade da PS Store

Além do encerramento de jogos físicos, a Sony anunciou nesta quarta-feira o fim do suporte da PS Store no PS3 e no PS Vita a partir de 2027. Dessa maneira, os donos desses consoles não poderão mais comprar novos jogos e conteúdos digitais.

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Segundo o anúncio da empresa de tecnologia, a desativação da loja online será de forma gradual. Ainda em 2026, a PS Store do PS3 não poderá ser mais acessada em países da América Latina e do Oriente Médio e o encerramento global, incluindo para o PS Vita, acontecerá em julho de 2027. Apesar disso, os donos dos consoles ainda poderão baixar os jogos já adquiridos por tempo indefinido.

A decisão da Sony foi motivada pelas limitações técnicas do PS3 e do PS Vita. Somando ao anúncio do fim das mídias físicas, essas mudanças também refletem o novo foco da empresa no formato digital e nos consoles mais recentes.