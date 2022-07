Skull and Bones, novo game de piratas da Ubisoft, será lançado em novembro

Inicialmente apresentado em 2017, o game Skull and Bones, novo título da Ubisoft, responsável por algumas das maiores franquias do mundo, como Far Cry e Assassin’s Creed, finalmente ganhou uma data oficial de lançamento. O jogo de pirataria com foco em conquistas e batalhas navais chegará a consoles Xbox, Playstation e para PC no dia 8 de novembro. A empresa também apresentou as primeiras imagens de jogabilidade em um vídeo que detalha o que será possível fazer.

Quem jogou Assassin’s Creed 4: Black Flag provavelmente sentirá alguma familiaridade com a dinâmica de disputa entre navios. E não à toa. A produção começou imediatamente após o lançamento do título, como uma possível expansão. Mas o processo acabou evoluindo e se tornou um game totalmente novo e independente, comandado pela equipe da Ubisoft Singapore.

Como em outros títulos da empresa, foi feita uma extensa pesquisa histórica para fornecer maior detalhes sobre a chamada era de ouro da pirataria, no século 17. A aventura se passa no Oceano Índico, em um mundo aberto com personagens, navios e armamentos inspirados em versões que realmente existiram. Mas a ficção entrará para tornar a experiência mais coesa e instigante. “Quisemos explorar diversos conceitos de pirataria”, conta Elisabeth Pellen, diretora criativa de Skull and Bones. Isso inclui, por exemplo, a inclusão de personagens femininos que nem sempre recebem a devida atenção quando se fala sobre o tema.

O foco principal do game será o navio do jogador e sua reputação como pirata. Será possível escolher entre modelos mais rápidos, mas mais vulneráveis, ou embarcações mais resistentes. Haverá diversas possibilidades de customização, de armas e tipos de blindagem a dispositivos que permitam carregar mais tesouros. Um sistema vai medir a notoriedade de cada pirata à medida que ele realiza saques e outras missões com sucesso. Os combates entre navios também prometem um alto grau de realismo. “Ficamos extremamente satisfeitos com as batalhas navais, com o que o que conseguimos criar em termos de navegação, de usar o vento a favor, e de customização”, diz Pellen.

Skull and Bones pode ser jogado sozinho, mas a desenvolvedora conta que ele ganha vida mesmo ao ser explorado com amigos. Por tratar-se de um título focado na sobrevivência, a realização de algumas missões será facilitada em grupo. Pellen explica que serão usados dois servidores diferentes, um para os jogadores solo, e outro para acomodar o multiplayer completo.

Após o lançamento, a Ubisoft planeja uma série de conteúdos adicionais para manter os jogadores engajados, de missões a eventos exclusivos. De acordo com os desenvolvedores, o material será gratuito e será divulgado nos próximos anos.

Assista ao trailer da jogabilidade de Skull and bones:

Continua após a publicidade