‘Sem sentido’, diz primeiro-ministro australiano após ser acusado de esconder vazamento causado por IA
Oposição ao governo de Anthony Albanese na Austrália o acusa de adiar anúncio até o momento da assembleia da ONU
Na última quarta-feira, 23, durante a assembleia da Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova York, o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, revelou ao mundo o primeiro caso inédito de ameaça da Inteligência Artificial (IA) a governos. De acordo com ele, agentes da OpenAI, criadora do ChatGPT, teriam invadido um sistema governamental e tido acesso a um banco de dados de saúde do país. Agora, ministros do país afirmam que a lei poderá ser modificada se não for capaz de conter responder à altura.
O primeiro-ministro australiano Anthony Albanese divulgou o caso pela primeira vez durante sua fala no púlpito da Assembleia Geral da ONU. O sistema governamental invadido por agentes de IA foi o conjunto de relatórios de estatísticas do Medicare, sistema de saúde da Austrália. A oposição de Albanese no país tem acusado o político de segurar a informação para revelá-la durante a assembleia em Nova York. Ele já declarou à imprensa internacional que a acusação é “sem sentido”, e que havia sido informado da situação quando já estava em Nova York.
Outros funcionários de seu governo admitem terem recebido a informação da invasão dias antes do anúncio. Katy Gallagher, ministra dos serviços governamentais, afirmou ter sido informada em 17 de setembro e que repassou o caso ao primeiro-ministro entre o dia seguinte, 18, e dia 19 de setembro. “Imagine se disséssemos que houve um vazamento de dados, mas não sabemos o que foi vazado, se suas informações pessoais estão por aí, isso teria criado uma grande ansiedade desnecessária”, explicou Albanese.
A agência de inteligência australiana, a Australian Signals Directorate, fará uma revisão da situação e apontará ao governo se há a necessidade de mudanças legislativas para conseguir uma resposta à altura do caso. De acordo com Albanese, foi um agente da OpenAI que invadiu o site que continha os relatórios do Medicare, além de outros três sistemas governamentais em junho. Nesta sexta-feira, 25, o ministro do Meio Ambiente australiano afirmou que, “se as leis atuais não conseguem encostar nas empresas de tecnologia, elas precisam de atualizações”.
Um dos grandes debates entre as lideranças do governo está em como as leis australianas devem ser modificadas. Os agentes de IA agem de forma “individual” e proativa, mas ainda são produtos de uma empresa de tecnologia. O foco da acusação, dentro do contexto de um processo, é a dúvida geral. Não haveria como acusar e condenar um agente de IA, mas ao mesmo tempo, a empresa não utilizou da própria tecnologia diretamente para causar o fato.
Em resposta ao caso, o porta-voz da OpenAI, Drew Pusateri, explicou na última quinta-feira, 24, que a empresa conduzia uma revisão extensa de atividades fora de alinhamento de modelos durante o treinamento e avaliações, e que a empresa notifica organizações de fora quando identifica um potencial impacto aos sistemas durante as revisões.
Pusateri confirmou ao Guardian que a OpenAI identificou atividades em diversos sites australianos, e que os modelos da empresa “tentaram procurar por respostas e estatísticas disponíveis sobre questões relacionadas à Austrália durante testes internos.