Seis alternativas ao GTA VI caso seus filhos tenham menos de 18 anos
Conteúdo sexual, drogas, linguagem imprópria e violência são as razões pela classificação indicativa do game no Brasil
Oficialmente lançado há pouco mais de uma semana, em 19 de outubro, Grand Theft Auto 6 já alcançou uma série de recordes, faturamento estrondoso e alcance nunca antes visto no mundo dos jogos (não por acaso, já que o game era visto como um dos mais aguardados da história). Apesar do assunto em alta, nem todas as pessoas devem ter acesso à GTA 6 por causa de sua classificação indicativa, voltada apenas para maiores de 18 anos.
Apesar de divertido e cativante, o jogo conta com uma série de cenas, modos de jogo e opções narrativas não recomendadas para menores de idade. A principal razão está no cerne de GTA 6: a história da franquia gira em torno de indivíduos que participam de crimes diversos, de furtos, roubos à envolvimento com gangues e assassinatos. Por isso, ao menos no Brasil, a classificação indicativa restringe o game às pessoas mais velhas.
Como alternativa, a VEJA reuniu alguns títulos famosos do mundo dos videogames para servirem como alternativas aos pais preocupados com a imersão dos filhos em games mais violentos como GTA 6.
- LEGO Batman
A franquia Lego Batman ganhou seu título mais recente em 22 de maio deste ano, com o lançamento de Lego Batman: Legacy of the Dark Knight. O jogador pode explorar o mundo aberto de Gotham City na pele de seis personagens diferentes (Batman, Robin, Batgirl, Asa Noturna, Mulher Gato e Talia al Ghul).
O jogo está disponível para PC, Xbox Series S|X, Nintendo Switch 2 e PC (via Steam ou Epic Games Store). Outros títulos da franquia também estão disponíveis, como o primeiro Lego Batman: The Videogame, Lego Batman 2: DC Super Heroes, Lego Batman 3: Beyond Gotham.
Classificação indicativa: Não recomendado para menores de 10 anos.
- Legend of Zelda: Breath of the Wild
Lançado em 2017 para WiiU e Nintendo Switch (hoje também compatível com o Switch 2), Legend of Zelda: Breath of the Wild se tornou um dos clássicos da franquia reconhecida pelo protagonista herói Link. Em Breath of the Wild, Link acorda de um sono de 100 anos e deve desbravar Hyrule para impedir a destruição frente ao inimigo Calamity Ganon.
O jogo está disponível para Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e WiiU. A história de Legend of Zelda também recebeu um novo título recente, lançado em 2026: o remake de Ocarina of Time.
Classificação indicativa: Não recomendado para menores de 10 anos.
- Marvel’s Spider Man
O jogo Marvel’s Spiderman coloca os jogadores dentro da pele do herói Peter Parker, agora um adulto já experiente e que está “acostumado” a lidar com seus vilões. O game foi lançado em 2018 e já levou ao lançamento de novos títulos, como Marvel’s Spider Man 2 e Marvel’s Spider Man: Miles Morales. O título original da franquia está disponível para Playstation 5, Playstation 4 e PC (via lojas digitais, como a Steam).
Classificação indicativa: Não recomendado para menores de 12 anos.
- LEGO City Undercover
Lego City Undercover é mais um dos games mundo aberto da grande franquia de Lego. Na história, o jogador encarna o papel de Chase McCain, policial disfarçado que retorna à metrópole de Lego City e deve procurar pelo criminoso fugitivo Rex Fury.
O game foi lançado em 2013 e está disponível para PC, Playstation 4, Xbox One, WiiU e Nintendo Swtich.
Classificação indicativa: Livre.
- Forza Horizon 6
Forza Horizon 6 é um jogo de corrida mundo aberto ambientado no Japão. Lançado em 2026, o game já está disponível para Xbox Series S|X, além de PC. Ele deve chegar para Playstation 5 até 2027.
Forza Horizon 6 permite que o jogador aposte corridas por todo o mapa japonês disponível (que inclui uma das maiores áreas da franquia com Tóquio), e disponibiliza mais de 550 veículos do mundo real para jogar. Além da metrópole japonesa, montanhas e áreas rurais também fazem parte do mapa.
Classificação indicativa: Livre.
- The Crew Motorfest
The Crew Motorfest é um jogo de corrida lançado pela Ubisoft (responsável por Assassin’s Creed) em 2023, como sequência de The Crew 2. O jogo está disponível para PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S|X e Nintendo Switch 2. Diferente de seus antecessores, ambientados na parte central dos Estados Unidos, o Motorfest acontece nas ilhas do Havaí.
Classificação indicativa: Não recomendado para menores de 12 anos.