SEGA investe em nostalgia multimídia com jogos de Persona, Crazy Taxi e Alien

O passado é o trampolim para o sucesso no futuro. Esta parece ser a filosofia de trabalho da SEGA com o elenco de games de alto orçamento que vai lançar nos próximos meses e que trouxe para os brasileiros testarem na Brasil Game Show deste ano.

A produtora famosa por ter criado o Sonic planeja para 2027 e além uma linha de títulos que busca inspiração ontem para atacar o amanhã em muitas frentes, todos com legendas em português. Tive a oportunidade de testar um pouquinho de cada um e saí empolgado com a variedade e capricho.

A joia da coroa é disparado o épico Stranger Than Heaven, uma odisseia que narra décadas da vida de Makoto Daito, um jovem que tenta a vida no Japão do início do século XX. Não demora para Daito se envolver com uma vida criminosa que o leva a momentos e lugares marcantes como Hiroshima em 1929, antes do fatídico ataque na Segunda Guerra Mundial, e também a Osaka em 1943, durante o grande conflito global, e até Tóquio no meio dos anos 60.

O game preza por recriações detalhadas de cada época e lugar, incluindo uma enorme variedade de atividades paralelas, como restaurantes, lojas e outros minigames, um ponto forte do RGG Studio, equipe da SEGA que assina a produção e também é responsável pela aclamada franquia Like a Dragon, conhecida no passado como Yakuza.

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Outro destaque do jogo é o complexo sistema de combate, que atribui botões diferentes para cada braço e perna do personagem e possibilita um amplo cardápio de socos, chutes e agarrões. É possível também usar armas como canos e facas, seja ao enfrentar grandes grupos ou em duelos mano a mano. É um esquema ousado e difícil de aprender, mas que recompensa com lutas intensas e cheias de estratégia. Stranger Than Heaven tem lançamento marcado para o dia 15 de janeiro em versões para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

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Pouco depois, em fevereiro, chega o RPG japonês Persona 4 Revival, mais um remake de episódio antigo da popular série da Atlus, desta vez do capítulo lançado originalmente em 2008, para o PlayStation 2, que depois ganhou adaptações em várias plataformas. Com visual de anime e uma história que lida com o sobrenatural de forma impactante, o game repete o que já deu certo em outros títulos recentes da franquia: uma repaginada visual impactante nos gráficos e combates mais fluidos, sem perder o desafio.

Para o público brasileiro, porém, o grande atrativo de P4 Revival é o mesmo do antecessor Persona 3 Reload: enfim este capítulo da série ganha legendas em português, algo que não aconteceu no passado. Aos poucos, a Atlus vai retribuindo o carinho do público brasileiro com jogos mais acessíveis aos fãs nacionais. O game sai em 18 de fevereiro para PC, PS5 e Xbox Series X|S e em 20 de maio para Switch 2.

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O desfile segue com Crazy Taxi: World Tour, que resgata o espírito maluco e frenético do jogo de carro lançado há mais de 25 anos. Sob o comando do próprio criador da série, Kenji Kanno (com quem tivemos a oportunidade de bater um papo), o novo jogo recria a jogabilidade agitada, mas com gráficos muito mais detalhados e velocidade alucinante. World Tour traz como grandes novidades alguns modos de partida multiplayer online e também um mapa no Brasil, com praia, estivadores carregando sacas de café, passistas de escola de samba e outras referências.

O novo Crazy Taxi soa quase como uma homenagem para os fãs mais fiéis e antigos da SEGA. Ele resgata uma grife há muito tempo esquecida pela empresa e faz isso com muita qualidade, recriando o estilo de jogo que a deixou famosa e querida. Crazy Taxi: World Tour sai em 2027 em versões para PC, Nintendo Switch 2, PS5 e Xbox Series X|S.

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Por fim, a SEGA investe também em uma produção com forte apelo midiático na forma de Alien: Isolation 2, sequência do cultuado jogo de terror lançado há mais de uma década. Demorou para esta continuação ser produzida, mas ela parece manter tudo que fez o game original ser tão elogiado: o visual recria perfeitamente a atmosfera do primeiro filme de Alien, colocando o jogador para lidar com apenas um xenomorfo que é capaz de criar armadilhas e se adaptar ao seu estilo de jogo.

Desta vez, além de fugir do monstro em instalações fechadas, como naves e bases militares, é necessário também lidar com a criatura em ambientes naturais e hostis, como florestas em meio a tempestades, o que traz consigo toda uma nova série de perigos. Para garantir a fidelidade ao material original, a equipe de produção teve acesso aos arquivos dos filmes, como revelaram à VEJA em entrevista.

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Alien: Isolation 2 ainda não tem data de lançamento revelada, mas tem versões programadas para PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.