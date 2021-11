SAP Now Brasil reúne insights e acompanha as transformações nos negócios

Pelo segundo ano consecutivo, o SAP Now Brasil, principal evento de tecnologia e negócios do país, aconteceu em plataforma online, chegando à sua 26ª edição. Dessa vez, o tema foi “Empresas inteligentes em rede em um mundo em transformação”.

Mais de 300 especialistas de diferentes setores, como tecnologia, negócios, economia e sustentabilidade, compartilharam suas experiências e seus insights para ajudar as organizações a superar os desafios e abraçar as oportunidades proporcionadas pelas transformações nos negócios.

A melhor notícia é que o evento, realizado nos dias 14 e 15 de setembro, não acabou. A programação continua disponível online, na página de conteúdo Portal da Empresa Inteligente.

Análises e cases

Uma das novidades do SAP Now Brasil 2021 estava no formato: as sessões foram mais ágeis, com duração de 10 a 20 minutos. Assim, cases, histórias inspiradoras, análises e dados tiveram sua exibição de forma objetiva e impactante. Depois de cada apresentação, o público contou com a oportunidade de interagir remotamente com os palestrantes.

A programação foi reunida seguindo um conceito: apresentar estratégias para as empresas levarem eficiência e sustentabilidade para seus negócios, utilizando a tecnologia para formar ecossistemas de produção e inovação.

Companhia número um do mundo em software de negócios na nuvem, com mais de 200 milhões de usuários em 180 países, a *SAP está bem posicionada para conduzir esses diálogos. Tem mais de 18 300 parceiros em todo o mundo. Entre as corporações citadas na Forbes Global 2000 91% são clientes da SAP.

Caminhos diversos

A fim de dar conta da complexidade do cenário atual, o SAP Now Brasil 2021 foi organizado em nove trilhas. Conheça melhor cada uma delas:

1. Empresas Inteligentes & ERP: empresas inteligentes são aquelas que conseguem utilizar tecnologias inovadoras para obter melhores resultados. E o ERP (sigla em inglês para Enterprise Resource Planning) é um sistema integrado de gestão de processos de negócios.

Continua após a publicidade

2. CRM e Experiência do Cliente: essa trilha discute o cenário composto por um público unificado, com a previsão de necessidades utilizando dados, assim como o engajamento a partir de experiências hiperpersonalizadas.

3. Empresas em Crescimento: são as que mais enfrentam desafios na jornada do negócio porque precisam se manter competitivas em relação às concorrentes maiores e às startups digitais, além de melhorar a experiência de clientes e colaboradores.

4. Finanças, Contabilidade e Gestão de Impostos: as principais necessidades desse mercado que podem ser supridas são em relação à unificação de informações financeiras e fiscais e sua atualização em tempo real.

5. Gestão da Cadeia de Suprimentos: os novos métodos de consumo transformaram totalmente o processo da gestão da cadeia de suprimentos, tornando as empresas que se adequaram à nova realidade resilientes, ágeis, produtivas e conectadas.

6. Indústrias: as empresas devem alcançar crescimento rentável sem explorar excessivamente o meio ambiente, executando cadeias de suprimentos colaborativas, otimizando a produção e proporcionando as melhores experiências aos clientes.

7. Rede e Gestão de Despesas: com o aumento da complexidade mundial, líderes de negócios estão sob pressão. Eles precisam pesar entre investir em crescimento ou reduzir os gastos enquanto respondem por demandas de uma economia global rápida e cada vez mais digital.

8. RH e Engajamento de Pessoas: na medida em que a dinâmica de trabalho vem mudando, a transição para essa nova experiência humana permite entender as emoções e perspectivas dos colaboradores em todos os pontos de contato.

9. Tecnologia e Plataforma: as soluções de gestão de dados e banco de dados permitem processar um crescente volume de dados armazenados em vários locais, em um processo que é amplificado com as possibilidades da nuvem.

Alguns dos insights gerados pelo evento têm continuidade em uma programação de painéis. No dia 27 de outubro, foram realizados os encontros “Na era da transformação digital: a gestão do capital humano em diferentes ângulos”, com César Cielo, Sabina Deweik e Marcus Almeida, e “O futuro no agora”, com Martha Gabriel, Ellen Bremm, Fabio Alperowitch e Gabrielle Teco.

No dia 28, foi a vez do encontro “Hiperpersonalização: resultados em CX omnicanal”, com mediação de Camila Farani e objetivo de entender mais sobre como personalizar resultados e exceder as expectativas no mundo digital. Por fim, em 19 de novembro, Cezar Taurion, Carlos Piazza e Patrícia Maldonado debaterão o tema “Hacking the future – como impulsionar a transformação e a inovação nos negócios”. E, no dia 25 de novembro, o assunto será: “ESG no ciclo produtivo: é possível ser disruptivo e sustentável?”.