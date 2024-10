São Paulo ganha sistema de monitoramento para prevenir desastres naturais

O governo de São Paulo inaugura nesta quinta-feira, 31, uma nova plataforma tecnológica para monitorar e prevenir desastres naturais, com atenção especial ao litoral norte paulista, região frequentemente afetada por deslizamentos e enchentes. O sistema, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA), reúne dados geológicos, meteorológicos e oceanográficos em tempo real para antecipar riscos e orientar ações preventivas.

A plataforma faz parte do programa São Paulo Sempre Alerta e funcionará como um centro de comando, exibindo informações em múltiplos telões para auxiliar órgãos como a Defesa Civil na tomada de decisões. O sistema permite identificar áreas propensas a deslizamentos ou inundações e avaliar a vulnerabilidade das comunidades locais.

“Com esta Plataforma, conseguimos fazer uma gestão mais eficaz e integrada das emergências ambientais em São Paulo”, explica por meio de nota Natália Resende, secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. “A colaboração entre o IPA e outros órgãos é fundamental para desenvolver um sistema que não só identifica riscos, mas também orienta ações concretas para a proteção da população.”

Para reforçar a prevenção de acidentes no litoral norte, o governo firmou parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que investirá 450 mil dólares (cerca de 2,5 milhões de reais) em um projeto específico para a região. A iniciativa vai beneficiar Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba nos próximos 24 meses.

Monitoramento e prevenção

Entre as funcionalidades da plataforma, destaca-se o Sistema de Alerta de Ressacas e Inundações Costeiras (Saric), capaz de prever com até quatro dias de antecedência eventos críticos no litoral, como ressacas, marés altas e erosões em praias. O sistema também monitora rodovias importantes da região, como a SP-55 e SP-98, integrando dados climáticos em tempo real para alertar sobre riscos de deslizamentos.

A plataforma conta ainda com um módulo que reúne 66 mil registros históricos de desastres naturais ocorridos no estado entre 1991 e 2022, além de um banco de dados com 1.245 áreas já vistoriadas. Essas informações ajudam a identificar locais prioritários para ações preventivas.

Centro de controle

O centro de monitoramento está instalado no Núcleo de Geociências do IPA, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Por enquanto, o acesso aos dados está restrito a desenvolvedores e parceiros, mas há planos para disponibilizar as informações ao público no futuro. A plataforma integra diferentes bases de dados e permite a inclusão de novas aplicações conforme necessário.

Em Ubatuba, será desenvolvido um mapeamento detalhado de riscos, com sistemas específicos de monitoramento e alerta. Os outros três municípios do litoral norte receberão mapeamentos regionais e bancos de dados sobre eventos como deslizamentos de encostas e inundações. A ideia é excelente: espera-se que a plataforma cumpra o que o governo promete.