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Tecnologia

Samsung traz novidades para a One UI 9, atualização focada no Galaxy AI

Já em fase beta em aparelhos como o S26, toda a nova linha de dobráveis chegará ao usuário com a atualização mais recente de fábrica

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 18h16
Smartphones coloridos, com telas exibindo diferentes aplicativos e imagens. O aparelho central, rosa, mostra uma mulher sorrindo com cabelo azul, óculos de sol em formato de coração e brincos de flor.
Cada modelo da nova linha 8 vem com objetivos específicos (Samsung/Divulgação)
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A Samsung lançou nesta quarta-feira, 22, durante o Galaxy Unpacked, a One UI 9, atualização mais recente da interface do usuário de seus celulares e que já estará disponível para os compradores dos modelos Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra e Flip8, também lançados hoje. A novidade que acompanha o Android 17, também modelo mais recente dos sistemas operacionais do Google, tem como principais características a presença cada vez maior do Galaxy AI nos aparelhos, migração cada vez mais inteligente de iPhones para Samsung e atualizações no Painel de Configurações Rápidas. 

De acordo com a Samsung, o One UI 9 entrega uma experiência “mais fluída” com uma IA cada vez mais aprimorada. Com o Now Nudge, agora o telefone dará “dicas” ao usuário de como seguir dentro de um determinado contexto no telefone, para que ele não perca o foco. Por exemplo, ao receber uma mensagem marcando um café, o Now Nudge aparece com a opção de marcar o fato no calendário, sem precisar sair do aplicativo anterior e interromper as tarefas. 

Tela de smartphone dobrável exibindo um aplicativo de mensagens e um calendário. No lado esquerdo, uma conversa com Noah mostra uma foto de três pessoas em um acampamento, seguida pelas mensagens I loved the weekend glamping, We should go again next week e Are you free on July 22?. No lado direito, o calendário de julho está aberto, com o dia 22 destacado e um evento Workshop agendado. Acima da tela, um botão flutuante View calendar com o número 15 e um ícone de calendário.
Exemplo das funcionalidades do Now Nudge (Samsung/Divulgação)
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As fotografias também tiveram uma atualização. Após tirar uma foto no formato grande-angular, o usuário poderá mudar o enquadramento da imagem de forma “perfeita”, com ajuda do my FanCam, ferramenta que rastreia e recorta a foto no melhor formato a depender da proporção escolhida. Além disso, a câmera também ganhou novas opções de edição direto no aparelho. Com o Photo Assist, o Galaxy AI poderá ajudar a editar fotos tendo como base pedidos e instruções do usuário. 

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Outro grande avanço envolve a migração de informações quando ocorre a troca de um celular. Com ajuda do Google, agora o Smart Switch — ferramenta da Samsung para realizar essas trocas — estará cada vez mais inteligente e mais eficiente durante as mudanças. O processo pode ser feito via Wi-Fi, sem necessidade de cabos ou a instalação de qualquer aplicativo, já que vem embutido nos telefones. 

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