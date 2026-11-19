Saiba quem é Alanzoka, streamer brasileiro que viralizou após live de GTA 6 com 360 mil espectadores
Alan Ferreira Pereira começou sua carreira no YouTube, em 2011
Conhecido como alanzoka, o streamer Alan Ferreira Pereira, de 36 anos, voltou a ganhar destaque nas redes sociais após uma transmissão de Grand Theft Auto VI (GTA 6) ultrapassar 300 mil espectadores simultâneos. A live começou na quarta-feira, 18, véspera do lançamento oficial do jogo no Brasil, e acompanhou as primeiras horas do título no PlayStation 5 Pro.
A trajetória de Alan na internet começou em 2011, quando criou o canal EDGE, sigla para Electronic Desire Gamers Entertainment, no YouTube. Seu primeiro vídeo foi sobre Minecraft, mas foram os conteúdos de jogos de terror, como Slender: The Eight Pages, Amnesia: The Dark Descent e Dead Space 2, que ajudaram a impulsionar sua popularidade.
Com o crescimento do canal, o streamer ampliou a variedade de jogos e passou a investir nas transmissões ao vivo. Em 2016, também participou do cenário competitivo de Overwatch, utilizando o apelido Nextage. Ao longo dos anos, seu conteúdo passou a incluir títulos como Fortnite, Counter-Strike, Valorant, Cyberpunk 2077 e Rocket League.
O humor e as reações espontâneas durante as partidas se tornaram características de suas transmissões. Alan tem uma extensa carreira na criação de conteúdo e se tornou não só um dos streamers brasileiros mais proeminentes, como também um dos nomes pioneiros (e referências) na comunidade de jogos do país.
Fora das plataformas, Alan mantém um relacionamento com a também streamer Maethe Lima há quase 14 anos. Os dois anunciaram o noivado em agosto de 2025 e, em maio de 2026, revelaram o nascimento do primeiro filho. A gestação foi mantida em sigilo durante boa parte do período para preservar a privacidade da família.
A chegada de GTA
Treze anos após o lançamento de GTA V, a Rockstar Games lançou nesta quinta-feira, 19, o novo capítulo da franquia. Com orçamento estimado em mais de US$ 1 bilhão, o jogo é um dos lançamentos mais aguardados da indústria e pode gerar até US$ 3 bilhões em receita nos primeiros quatro meses, segundo projeções de analistas.