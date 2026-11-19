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Pioneiro na criação de conteúdo de jogos no Brasil, o streamer alanzoka reuniu mais de 300 mil espectadores em live histórica de GTA 6. Conheça a trajetória de Alan Ferreira, dos vídeos de terror no YouTube em 2011 ao estrelato na internet e a nova fase da vida pessoal.

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Conhecido como alanzoka, o streamer Alan Ferreira Pereira, de 36 anos, voltou a ganhar destaque nas redes sociais após uma transmissão de Grand Theft Auto VI (GTA 6) ultrapassar 300 mil espectadores simultâneos. A live começou na quarta-feira, 18, véspera do lançamento oficial do jogo no Brasil, e acompanhou as primeiras horas do título no PlayStation 5 Pro.

A trajetória de Alan na internet começou em 2011, quando criou o canal EDGE, sigla para Electronic Desire Gamers Entertainment, no YouTube. Seu primeiro vídeo foi sobre Minecraft, mas foram os conteúdos de jogos de terror, como Slender: The Eight Pages, Amnesia: The Dark Descent e Dead Space 2, que ajudaram a impulsionar sua popularidade.

Com o crescimento do canal, o streamer ampliou a variedade de jogos e passou a investir nas transmissões ao vivo. Em 2016, também participou do cenário competitivo de Overwatch, utilizando o apelido Nextage. Ao longo dos anos, seu conteúdo passou a incluir títulos como Fortnite, Counter-Strike, Valorant, Cyberpunk 2077 e Rocket League.

O humor e as reações espontâneas durante as partidas se tornaram características de suas transmissões. Alan tem uma extensa carreira na criação de conteúdo e se tornou não só um dos streamers brasileiros mais proeminentes, como também um dos nomes pioneiros (e referências) na comunidade de jogos do país.

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Fora das plataformas, Alan mantém um relacionamento com a também streamer Maethe Lima há quase 14 anos. Os dois anunciaram o noivado em agosto de 2025 e, em maio de 2026, revelaram o nascimento do primeiro filho. A gestação foi mantida em sigilo durante boa parte do período para preservar a privacidade da família.

A chegada de GTA

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Treze anos após o lançamento de GTA V, a Rockstar Games lançou nesta quinta-feira, 19, o novo capítulo da franquia. Com orçamento estimado em mais de US$ 1 bilhão, o jogo é um dos lançamentos mais aguardados da indústria e pode gerar até US$ 3 bilhões em receita nos primeiros quatro meses, segundo projeções de analistas.