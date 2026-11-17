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Manni L. Perez foi confirmada como Lucia Caminos, uma das protagonistas de GTA 6, após receber uma indicação ao The Game Awards 2026. A revelação encerra meses de especulações e destaca o papel central da atriz na nova era da franquia. Saiba mais sobre sua trajetória e o impacto de sua participação no aguardado game.

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A atriz Manni L. Perez foi confirmada como intérprete de Lucia Caminos, uma das protagonistas de GTA 6, após receber uma indicação ao The Game Awards 2026. A participação foi revelada durante a transmissão que anunciou os concorrentes à premiação, considerada o “Oscar dos videogames”, e encerrou meses de especulações sobre quem daria vida à personagem.

Antes do anúncio, Perez já era apontada por fãs como a provável intérprete de Lucia. A atriz, porém, evitava confirmar os rumores durante suas aparições nas redes sociais. A indicação tornou pública sua participação no jogo, mas ainda não revelou quem interpreta Jason Duval, o outro protagonista da história.

Perez tem passagens por produções de televisão como Jessica Jones, Chicago P.D. e Law & Order: Special Victims Unit. Apesar de ter um currículo relativamente discreto nos últimos anos, a atriz pode ter dedicado boa parte desse período ao desenvolvimento de GTA 6, um dos lançamentos mais aguardados da indústria dos games.

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A relação de Perez com a franquia, no entanto, começou antes do novo título. Em GTA 5, ela interpretou Clubber #2, personagem coadjuvante, e também participou de GTA Online como dubladora de uma crupiê de blackjack.

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A atriz agora se prepara para um papel de maior destaque na série. Em GTA 6, Lucia será uma das duas personagens jogáveis, ao lado de Jason Duval. Os intérpretes de Franklin, Michael e Trevor, protagonistas de GTA 5, já compartilharam conselhos com o novo elenco sobre como lidar com a exposição pública que acompanha a participação em uma franquia de grande alcance. GTA 6 chega em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.