Rússia bloqueia Facebook e restringe acesso ao Twitter

A agência que regula as comunicações na Rússia, Roskomnadzor, disse em comunicado que o Facebook seria bloqueado no país. A medida seria uma retaliação por 26 casos de discriminação contra a mídia local, o que inclui a restrição aos meios de comunicação Zvezda, RIA Novosti, Sputnik, Russia Today, Lenta.ru e Gazeta.ru. O Instagram e o WhatsApp, que também são de propriedade da Meta, holding que abarca as plataformas, não serão afetados.

A Roskomnadzor também bloqueou o Twitter. A agência disse que o acesso à plataforma e ao YouTube foi restrito, de acordo com a agência de notícias estatal Ria.

Em um comunicado, Nick Clegg, presidente de assuntos globais da Meta, disse que o bloqueio prejudicaria os cidadãos russos. “Em breve, milhões de russos comuns ficarão sem informações confiáveis, privados de suas formas cotidianas de se conectar com familiares e amigos e silenciados de falar”, disse ele, acrescentando que a empresa está trabalhando para restaurar os serviços no país.

O presidente russo, Vladimir Putin, tenta controlar o fluxo de informações sobre a Guerra na Ucrânia, que ele mesmo insiste em chamar de “operação militar especial”. Nesta sexta-feira, 4, o governo aprovou uma lei que torna ilegal a divulgação do que chamou de “informações falsas” sobre as forças armadas da Rússia, punível com até 15 anos de prisão. A lei entrará em vigor no sábado e passa a ser crime chamar a guerra de “guerra” nas redes sociais.