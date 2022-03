Rússia bloqueia Facebook e Instagram no país por ‘atividades extremistas’

A Justiça da Rússia determinou nesta segunda-feira, 21, que Facebook e Instagram estão proibidos no país, citando envolvimento das duas plataformas em “atividades extremistas”. O WhatsApp, que também é de propriedade da Meta, não foi afetado pela decisão. A empresa chegou a pedir, sem sucesso, que as autoridades russas rejeitassem o pedido do Ministério Público.

O Tribunal Distrital de Tverskoi, de Moscou, decidiu a favor da Procuradoria-Geral da Rússia. A Meta está proibida de abrir escritórios e fazer negócios na Rússia.

A mídia russa também não deve exibir os logotipos da empresa e suas subsidiárias, disse o serviço de imprensa do órgão de vigilância da mídia da Rússia à agência estatal Tass.

Na semana passada, o governo russo bloqueou o Instagram, Facebook e o Twitter por supostamente instigar em suas plataformas violência contra os russos por causa da guerra na Ucrânia. O bloqueio fez explodir a utilização de recursos para driblar a localização geográfica dos computadores no país

A decisão judicial pode ser cancelada se a Meta reconhecer oficialmente as violações e retificá-las, disse à Tass o vice-chefe do Comitê de Política de Informação, Tecnologias e Comunicações da Duma, Anton Gorelkin, na segunda-feira. O legislador disse que a Meta também teria que desbloquear as contas da mídia e figuras públicas russas e “voltar ao cumprimento do princípio da neutralidade”.