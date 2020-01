Rumor indica quando começa a venda do Playstation 5

A Sony tem evitado falar sobre o console de nova geração que deve substituir o Playstation 4. Até o momento, se ateve apenas em revelar, durante a CES 2020, o logotipo do chamado PS5. Contudo, alguns segredos da companhia não parecem estar bem guardados.

A começar pelo kit de desenvolvedor, a versão do aparelho enviada para empresas que produzem jogos, que teve sua aparência vazada em 2019. Os supostos novos controles também apareceram em uma foto vinda da linha de montagem, e as especificações técnicas do novo videogame também foram reveladas. Nesta quarta-feira (15), um usuário do fórum 4chan publicou algumas informações que se somam a estas, incluindo detalhes sobre um evento que a Sony fararia em fevereiro.

O rumor, que não está mais disponível no site, afirma que a Sony deve apresentar o console no dia 5 do próximo mês, em Nova York. Além da aparência, os recursos e uma leva de jogos exclusivos devem ser mostrados, com a intenção de atiçar os consumidores à comprarem o aparelho, que teria a pré-venda iniciada no mesmo dia.

O autor da publicação informou que o novo slogan do PS5 seria “É hora de jogar”. E que isso inauguraria uma nova frase da marca. Segundo o boato, as vendas no varejo devem começar em outubro de 2020, com preços iniciando em 499 dólares – ou 2.059,92 reais, em conversão direta.

A novidade mais aguardada é a compatibilidade reversa – cross-generation play, no termo em inglês – de jogos, já que tanto games do PlayStation 1 como do 4 serão compatíveis com o PS5. Os controles antigos também funcionarão no novo console. No entanto, o vazamento de informações não confirma tal compatibilidade com videogames antigos. A Sony, aliás, ainda não confirmou que fará o evento de lançamento, nem quando seria.