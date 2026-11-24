Após o sucesso de GTA 6, a Rockstar Games já estaria planejando novos passos para expandir suas franquias para além dos videogames. Segundo o The Ankler, o estúdio estaria em busca de empresas interessadas em produzir uma adaptação em live-action de Red Dead Redemption para o cinema ou a televisão. Os rumores apontam que o valor negociado para licenciar a propriedade intelectual ultrapassaria os 100 milhões de dólares (mais de 580 milhões de reais, em conversão aproximada).

A quantia é considerada relativamente baixa quando comparada a outros acordos de Hollywood. Em 2017, por exemplo, a Amazon pagou 250 milhões de dólares apenas pelos direitos de adaptação de O Senhor dos Anéis. Vale lembrar que Red Dead Redemption 2, lançado em 2018, é um dos maiores sucessos da história dos videogames, com cerca de 85 milhões de cópias vendidas, ocupando a terceira posição entre os jogos mais vendidos de todos os tempos.

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A possível negociação também representa uma mudança de postura da Rockstar. Há anos, a empresa recebe propostas de Hollywood para adaptar Grand Theft Auto, mas nunca demonstrou interesse em levar a franquia às telas, mesmo diante do enorme sucesso de seus jogos. No caso de Red Dead Redemption a ideia seria desenvolver um filme ou uma série, embora ainda não exista uma definição sobre o formato.

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A iniciativa acompanha uma tendência crescente da indústria de videogames, com estúdios buscando expandir suas propriedades para o audiovisual. É o caso da Naughty Dog, responsável por The Last of Us, adaptada pela HBO, e da Santa Monica Studio, que terá God of War transformada em uma série pelo Prime Video.

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Caso saia do papel, a adaptação de Red Dead Redemption poderá se juntar a outras produções inspiradas em jogos, como The Legend of Zelda, Sonic e Um Filme Minecraft.