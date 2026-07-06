Robô imita comemoração de Matheus Cunha e entrega bola ao juiz antes do jogo entre Brasil e Noruega

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O robô humanoide Atlas, da Boston Dynamics e Hyundai, surpreendeu no MetLife Stadium antes do jogo Brasil x Noruega. Ele imitou comemorações de jogadores e entregou a bola, marcando sua primeira aparição pública desde o CES. Saiba mais sobre este impressionante avanço da “IA física” e seu futuro industrial.

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Antes do duelo entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo, neste domingo, 6, o robô batizado de Atlas fez uma aparição no MetLife Stadium, em Nova York. Entre diversas performances, o humanoide imitou a comemoração de surfe do Matheus Cunha e entregou ao juiz a bola do jogo.

O Atlas é um robô humanoide desenvolvido pela Boston Dynamics, empresa de engenharia robótica norte-americana, em conjunto com o Robotics & AI Institute (RAI), antigo The AI Institute. Os movimentos da máquina são baseados na “IA física”, sistema desenvolvido por Marc Raibert, líder do instituto e fundador da Boston Dynamics.

A aparição de Atlas fez parte de uma ação da Hyundai Motor, que produzirá o robô em larga escala e utilizará em suas fábricas. Foi a primeira demonstração pública do humanoide desde a feira de tecnologia CES, em janeiro, quando foi lançado oficialmente. Segundo as previsões da montadora sul-coreana, a partir de 2028, serão produzidos por ano nos Estados Unidos 30.000 robôs como o Atlas.

A performance

Antes do jogo do Brasil, neste domingo, o Atlas percorreu o túnel que dá acesso ao gramado e divertiu o público. Além de reproduzir a celebração de surfe do atacante brasileiro Matheus Cunha, o robô fez o gesto de “tirar uma foto” imitando o jogador coreano Heung-min Son. Após esses gestos, o humanoide entregou a bola do jogo ao árbitro.

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Outras habilidades de Atlas

Além de comemorações, o Atlas realiza acrobacias. Em vídeo divulgado neste ano pela Boston Dynamic, o humanoide deu um salto mortal com pouso estável sobre os pés e fez uma estrelinha. Segundo a empresa norte-americana, as imagens correspondiam a testes realizados para compreender os limites de movimento, equilíbrio e aprendizado do robô.

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Apesar dessas habilidades, o Atlas está sendo desenvolvido para funções industriais como, por exemplo, tarefas de sequenciamento de peças nas fábricas da Hyundai.

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