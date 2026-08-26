Robô faz gol de falta e celebra como Cristiano Ronaldo em evento na China – Veja o vídeo
Humanoide balançou a rede durante os Jogos Mundiais de Robôs e repetiu o famoso salto do craque português; vídeo viralizou nas redes
Se alguém dissesse que Cristiano Ronaldo ganhou um concorrente inusitado para o posto de maior especialista em comemorações, provavelmente seria difícil acreditar. Mas foi exatamente isso que aconteceu em Pequim: um robô humanoide cobrou uma falta, marcou o gol e, segundos depois, fez um movimento que qualquer fã de futebol reconheceria de longe.
O lance aconteceu durante a segunda edição dos World Humanoid Robot Games, competição que reúne máquinas desenvolvidas por universidades, empresas e equipes de pesquisa de diferentes países. Depois de mandar a bola para o fundo da rede, o robô não apenas comemorou: executou uma versão bastante fiel da tradicional celebração de Cristiano Ronaldo, com salto, giro e aterrissagem de pernas abertas — o gesto que acompanha o famoso “Siuuu” do jogador português.
A cena rapidamente ganhou as redes sociais justamente pela combinação improvável entre precisão tecnológica e uma manifestação tão associada à cultura do futebol. O robô parece sair do modo “máquina em campo” para assumir, por alguns segundos, a postura de um jogador celebrando um gol.
O episódio faz parte de uma competição que este ano reuniu mais de 2 mil robôs de 16 países, distribuídos por dezenas de provas esportivas. As máquinas são colocadas à prova em modalidades que exigem equilíbrio, coordenação, deslocamento e controle dos movimentos.
E o futebol não foi o único momento a chamar a atenção. Durante os jogos, robôs também protagonizaram marcas impressionantes no atletismo, incluindo um humanoide que superou o antigo recorde mundial dos 100 metros atribuído a Usain Bolt em uma das disputas do evento.
No caso do gol, porém, a parte mais comentada não foi a bola na rede. Foi o que veio depois: assim como um astro do futebol, os robôs também sabem comemorar um gol com estilo.