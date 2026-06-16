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Tecnologia

Roblox inova na segurança e amplia poderes dos pais sobre contas dos filhos

Plataforma introduz no aplicativo novos tipos de contas com restrições etárias integradas desde o primeiro acesso

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 12h29 | Atualizado em 17 jun 2026, 10h30
Três telas de celular exibindo o aplicativo Roblox em diferentes modos: Kids (azul), Select (preto) e padrão (preto). Cada tela mostra um perfil de usuário (Sindy, Jordan, Sarah) com avatares de amigos e jogos em destaque, como Toybox Tycoon, Riot Racing e Rain of Shrapnel
Os perfis classificados como Roblox Kids terão acesso exclusivo a títulos avaliados como "Mínimo" ou "Leve", enquanto os usuários da modalidade Select poderão explorar as experiências até o nível "Moderado" - (Roblox/Divulgação)
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A plataforma de jogos digitais Roblox anunciou uma reformulação estrutural significativa em seus controles parentais, introduzindo no aplicativo novos tipos de contas com restrições etárias integradas desde o primeiro acesso. A iniciativa visa criar um ambiente virtual protegido e adequado ao desenvolvimento infantil, dividindo os usuários de forma automática. Agora, o sistema conta com a opção Roblox Kids, destinada a crianças de 5 a 8 anos, e a conta Roblox Select, voltada para a faixa de 9 a 15 anos. Com essa atualização, a empresa limita o acesso a jogos baseando-se em classificações de maturidade.

Na prática, o funcionamento será rigoroso: os perfis classificados como Roblox Kids terão acesso exclusivo a títulos avaliados como “Mínimo” ou “Leve”, enquanto os usuários da modalidade Select poderão explorar as experiências até o nível “Moderado”. Além desse filtro de conteúdo, as novas ferramentas conferem aos responsáveis o poder inédito de bloquear ou aprovar jogos específicos para seus filhos até os 15 anos, garantindo a palavra final. Outro ponto fundamental da atualização é o controle das comunicações: o bate-papo direto agora é totalmente desativado por padrão nas contas infantis, mitigando riscos de interações com desconhecidos na rede.

As mudanças operacionais refletem um esforço direto da companhia para atender às demandas diárias das famílias. De passagem pelo Brasil, Elizabeth Milovidov, chefe global de defesa dos direitos dos pais na Roblox, explica que as novidades nasceram do diálogo constante estabelecido em conselhos de responsáveis promovidos em várias partes do mundo. O objetivo central das modificações é garantir aos adultos total visibilidade e um processo simplificado de supervisão sobre o que acontece nas telas. Para reforçar seu compromisso com a comunidade, ela destaca sua prioridade: “Sou funcionária da Roblox, mas trabalho para os pais. Eles e as famílias são meus chefes”, afirmou.

Uma das inovações mais simples e eficientes derivadas desse retorno valioso do público foi uma mudança visual inteligentemente projetada para facilitar o monitoramento doméstico diário. A tela de navegação principal para a conta Kids adotou um fundo azul, permitindo que os adultos identifiquem rapidamente se a criança está logada no ambiente seguro apenas ao direcionar o olhar para o tablet ou celular. Para assegurar o cumprimento estrito dessas faixas etárias, a plataforma também utiliza ativamente a tecnologia de estimativa de idade facial, que escaneia e direciona automaticamente o jogador para a experiência correta baseada no seu rosto.

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