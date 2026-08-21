Riot anuncia fim de jogo de lutas baseado no universo de League of Legends

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A Riot Games anunciou o fim do desenvolvimento de 2XKO, o spin-off de luta de League of Legends, menos de um ano após o lançamento oficial. O jogo não atingiu a base de jogadores necessária para sua sustentabilidade. No entanto, os servidores permanecerão ativos e a empresa oferecerá reembolsos e novo conteúdo até 2026.

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A Riot Games, desenvolvedora do jogo de batalha em arena League of Legends (LoL), anunciou na última quinta-feira, 20, o fim do desenvolvimento de 2XKO, spin off de LoL que colocava os campeões já conhecidos em batalhas 2 contra 2. A decisão vem menos de um ano após o lançamento oficial do game, que segundo eles, não alcançou o número de jogadores necessário para sua continuação.

2XKO começou como um projeto quase secreto da Riot, chamado de “Project L” em 2019. À época, já existia a informação de que a empresa pretendia criar um novo produto baseado em seu universo de LoL, dessa vez com um estilo próximo a jogos de luta já conhecidos, como Tekken, Street Fighter ou Mortal Kombat.

Só em 2024 que o nome oficial 2XKO foi revelado ao mundo, e em outubro de 2025 ele foi oficialmente lançado. De acordo com um comunicado divulgado pela equipe responsável, a intenção deles com o projeto era “criar um jogo que a comunidade dos games de luta amasse jogar com amigos”, ao mesmo tempo em que a “abordagem Riot” entrasse em cena.

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Um dos pontos principais de 2XKO é suas batalhas em dupla, além do fato dele ser um jogo gratuito, igual ao LoL. De acordo com a Riot, a gratuidade era uma característica selecionada para que o game se tornasse mais acessível, e com o tempo, construísse uma comunidade capaz de sustentá-lo. Apesar disso, a empresa destacou que mesmo com o engajamento formado pelos fãs da franquia e novos jogadores, a escala não foi suficiente para mantê-lo de pé. Segundo eles, os jogadores “fanáticos” por jogos de luta teriam amado o 2XKO, mas outros não teriam encontrado motivos para permanecer jogando.

A empresa analisou o desempenho geral do jogo até 2026, motivo pelo qual ele agora não terá mais continuação. De acordo com eles, mesmo nos momentos de maior destaque — como no lançamento de alguns campeões e eventos — houve apenas uma fração de crescimento em comparação com o necessário para que ele fosse sustentável. Foi esse motivo que levou a Riot Games a desistir por completo do jogo, que agora não terá mais continuidade.

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As mudanças

Mesmo com o fim desagradável para os fãs do universo, a empresa vai manter os servidores de 2XKO ativos, para que a gameplay online continue a funcionar. Como forma de compensação, a Riot também vai disponibilizar todos os campeões, agrupar todos os itens cosméticos disponíveis em pacotes e até reembolsar aos jogadores todo o valor gasto no jogo até 20 de agosto.

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Algumas mudanças ainda estão previstas até o fim de dezembro de 2026. De acordo com comunicado, novos conteúdos, melhorias nos sistemas e duas novas personagens — Lux e Samira — serão lançadas. Após isso, os servidores permanecerão em funcionamento para que as partidas online rodem, assim como as offline. Mesmo assim, novos conteúdos não chegarão com o fim decretado da continuidade.

Em comunicado, a equipe da Riot afirmou que “não há uma maneira perfeita de lidar com uma decisão como essa”, e que eles estão orgulhosos do jogo desenvolvido até o momento. “Somos gratos a todos que fizeram do jogo o que ele é hoje, e estamos ansiosos para os demais lançamentos até o fim do ano”.