Review Motorola Edge 30 Fusion: aparelho intermediário com funções premium

Nova aposta da Motorola entre os smartphones intermediários, o Edge 30 Fusion chega ao mercado com a missão de oferecer um produto com acabamento e especificações premium, voltadas para quem busca mais performance, mas não está disposto a gastar muito para ter uma das opções topo de linha. E o aparelho tem funções suficientes para satisfazer a maior parte dos usuários.

Nas últimas semanas usei um aparelho Edge 30 Fusion fornecido pela Motorola para testes como meu smartphone principal e conto minhas impressões a seguir.

O Edge 30 Fusion é leve e fino – com 186 gramas, perde para o Edge 30 5G, promovido como o mais fino smartphone do mundo. Tem um belo acabamento em alumínio e bordas arredondadas. É um diferencial sobre modelos mais baratos, geralmente feitos com plástico. O equipamento vem com Gorilla Glass 5 protegendo o painel frontal, mas oferece proteção apenas parcial contra água. A certificação IP52 garante apenas resistência a gotas, portanto é melhor secá-lo rapidamente se ele entrar em contato com a água. No site da Motorola ele é vendido em três cores: preto, azul e dourado (que tem um acabamento que parece rosado).

A tela é um dos pontos mais fortes do aparelho. Tem 6,6 polegadas, um pouco menor que o Edge 30 Ultra, o topo de linha, com resolução 2400 x 1080, taxa de atualização de 144 Hz e certificação HDR10+. Isso significa que assistir ela confere maior naturalidade para vídeos e mesmo para a navegação normal. É possível customizar o tipo de reprodução das cores, com um modo natural. A luminosidade também é suficiente mesmo nos dias mais claros. A tela também conta com um leitor de digitais preciso e veloz.

Equipado com um processador Snapdragon 888+ e 8 GB de memória RAM, o smartphone oferece performance de sobra. Na navegação do dia-a-dia, sobra velocidade para trocar de páginas e apps. Para quem prefere jogar, o Edge 30 Fusion dá conta de games pesados e exigentes com tranquilidade. Ele mantém a temperatura do aparelho mais baixa na maior parte do tempo, e a Motorola oferece ainda um sistema específico para os gamers que permite fazer pequenos ajustes na experiência. Com 256 GB de memória interna, também permite o download de muitos apps sem a preocupação de ter que apagar outros conteúdos, como fotos e vídeos.

A bateria de 4400mAh é bem razoável e garante autonomia. Normalmente, carrego o aparelho pela manhã, ao acordar. Costumo terminar o dia com cerca de 20% mesmo nos dias de uso mais intenso, com navegação nas redes, aplicativos de música funcionando por boa parte do dia, ligações e chamadas de vídeo e alguns conteúdos assistidos no YouTube. Mesmo sem carregar durante a noite, ele ainda apresenta cerca de 16%, 17% pela manhã. O carregador rápido de 68 W garante carga completa em menos de uma hora.

É na câmera que fica claro que algumas coisas foram cortadas da versão topo de linha. O conjunto principal tem 50 MP e uma opção de estabilização que garante o foco. A câmera principal, de 13 MP, tem uma versão Macro que é um dos chamarizes do modelo, permitindo imagens em close com muitos detalhes. A câmera de selfie tem 32 MP e entrega bons resultados e cores vibrantes. Embora não tenha um conjunto tão poderoso quanto o Edge 30 Ultra, o resultado é extremamente satisfatório. Quem prefere gravar vídeos consegue captar imagens em 8K com o conjunto principal.

Confira algumas imagens feitas com o aparelho:

Este smartphone intermediário é uma boa opção para quem busca performance acima da média, boa memória interna e boa autonomia e não faz questão do conjunto de câmeras mais espetacular do mundo. Para o uso mais convencional, ele atende todas as expectativas. Assim como o Edge 30 5G, o Edge 30 Fusion é vendido com fones de ouvido, capa protetora, película de proteção já instalada e o carregador rápido de 68 W. É um diferencial, especialmente em tempos em que concorrentes precisam ser obrigados pela justiça a oferecer até mesmo o carregador. É preciso levar em conta o fato de que ele só tem dois anos de atualizações garantidas do Android, e três anos de patches de segurança. Para um smartphone com boas configurações, poderia ser mais. Além disso, o preço é um fator importante. No site da Motorola ele é vendido a R$ 4,5 mil. Em outras lojas online, ele é encontrado por cerca de R$ 4 mil. Ainda é bastante. Se o acabamento não for um problema, é possível encontrar alternativas com especificações semelhantes, mas acabamento um pouco inferior.

