Relatório prevê aumento do faturamento do mercado mundial de games

A Newzoo, empresa de pesquisa e consultoria especializada em jogos eletrônicos, divulgou nesta terça-feira, 8, o 2023 Global Games Market Report, relatório sobre o mercado global do setor. Apesar da economia desafiadora, a expectativa é a geração de 187,7 bilhões de dólares de faturamento, um crescimento de 2,6% em relação ao ano passado. O número de jogadores ultrapassará 3,3 bilhões, com mais pagantes entrando no grupo.

“Depois que o mercado desviou para uma direção corretiva em 2022, após a pandemia, 2023 verá o mercado crescer mais uma vez”, escreveu no relatório Tom Wijman, analista de mercado da empresa.

Os mercados emergentes e ocidentais também estão crescendo. O Oriente Médio e a África (6,9% de crescimento ano a ano) e a América Latina (4,3%) terão os maiores aumentos de faturamento este ano. Os fatores que impulsionam esse crescimento incluem: melhor infraestrutura de internet móvel, ampliação de usuários de smartphones e disponibilidade de jogos gratuitos.

Os jogos de console representarão 30% do total global de 2023, tornando o console o segundo segmento atrás do mobile. Até o final de 2023, a fatia do mercado móvel cairá para menos da metade pela primeira vez em anos.

Todos os sinais indicam que o setor se estabilizará após alguma turbulência induzida pela pandemia. O mercado global de jogos gerará receitas anuais de 212,4 bilhões de dólares em 2026, com todos os segmentos crescendo em diferentes graus.

