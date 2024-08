Rede social X enfrenta bloqueios ou restrições em outros países

Além do Brasil, a plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter, enfrentou bloqueios ou restrições em vários outros países devido a decisões legais. Por aqui, o ministro Alexandre de Moraes tomou a decisão após a plataforma descumprir deliberadamente ordens judiciais no país, apesar de ter sido multada em mais de 18 milhões de reais pelo Supremo Tribunal Federal. Cada brasileiro que decidir desrespeitar a lei e acessar o X por meio de “VPN” poderá ser multado em 50.000 reais e ainda responder na Justiça.

+ Radar: Alexandre de Moraes suspende o X em todo o Brasil

Embora a situação possa mudar rapidamente, o status atual é o seguinte:

Turquia: O governo turco bloqueou X várias vezes em disputas de remoção de conteúdo ou em resposta a incidentes específicos, como ataques terroristas ou críticas ao governo.

Índia: O governo indiano tomou medidas para restringir ou exigir a remoção de determinado conteúdo, especialmente durante períodos de tensão política ou agitação.

Rússia: Em março de 2022, a Rússia restringiu o acesso ao X em meio ao conflito com a Ucrânia, embora a plataforma não estivesse completamente bloqueada naquela época.

Nigéria: Em junho de 2021, o país suspendeu as operações do X no país após a plataforma remover uma publicação do presidente Muhammadu Buhari. A proibição foi suspensa em janeiro de 2022 após a empresa concordar em atender a certas condições.

Paquistão: O Paquistão tem bloqueado ou restringido periodicamente o acesso ao X, particularmente quando o conteúdo na plataforma é percebido como blasfêmia ou uma ameaça à segurança nacional. O governo às vezes exige a remoção de tuítes ou contas específicas.

China: O X está bloqueado na China desde 2009 como parte das restrições mais amplas do governo às plataformas de mídia social ocidentais e esforços para controlar o fluxo de informações dentro do país.

Irã: O Irã restringe o acesso desde 2009, após uma disputada eleição presidencial e os protestos subsequentes. A plataforma continua bloqueada, embora alguns iranianos usem redes privadas virtuais (VPNs) para acessá-la.

Coreia do Norte: O acesso ao X, como a maioria das plataformas estrangeiras de mídia social, é geralmente restrito no país, onde o acesso à internet é fortemente controlado pelo estado.