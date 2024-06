RAV4 Plug-In Hybrid XSE é mais um passo da Toyota na eletrificação no país

O lançamento do Toyota RAV4 Plug-In Hybrid XSE, no último mês de abril, foi mais um importante marco do pioneirismo tecnológico da marca no Brasil. Com a experiência de quem é líder mundial em eletrificação, ela desenvolveu um veículo que combina elevados índices de eficiência energética e desempenho.

É a primeira vez que a Toyota, pioneira no desenvolvimento dos carros híbridos, oferece essa configuração (plug-in) no Brasil. A chegada do RAV4 Plug-In Hybrid amplia a oferta de veículos eletrificados – e também reforça o compromisso da marca com o processo de diversificação de tecnologias no país. A nova versão é mais uma alternativa para impulsionar a descarbonização por meio de novas tecnologias de eletrificação alinhadas ao contexto local e às necessidades dos clientes.

O diferencial plug-in

Da mesma forma que um híbrido convencional, o automóvel híbrido plug-in combina motor a combustão e motor elétrico com o objetivo de obter maior eficiência energética. Mas há algumas diferenças fundamentais.

A bateria de maior capacidade e o fato de que ela é recarregada na tomada são os diferenciais do híbrido plug-in (conhecido pela sigla PHEV, do inglês plug-in hybrid electric vehicle) em relação ao híbrido convencional (HEV, hybrid electric vehicle).

O HEV não possui entrada de tomada. Sua bateria é recarregada apenas por meio do sistema regenerativo – que utiliza as frenagens e desacelerações do veículo.

O Toyota RAV4 Plug-In Hybrid tem uma média estimada de consumo de combustível de 35 km/l em uso urbano, e de 30 km/l na estrada. São números impressionantes para um veículo com o seu porte, com 4,6 metros de comprimento, 1,85 metro de largura e 1,69 metro de altura.

O novo RAV4 Plug-In Hybrid redefine os padrões de desempenho e eficiência com seu conjunto Hybrid Dynamic Force, que une um motor a combustão de 2,5 litros, com 185 cv e 223 Nm, a dois motores elétricos, o dianteiro de 182 cv e 270 Nm, e o traseiro de 54 cv e 121 Nm. Esse conjunto entrega uma potência combinada de 306 cv e, aliado à transmissão CVT, leva o RAV4 de 0 a 100 km/h em apenas 6,0 segundos. Sua autonomia é de 55 quilômetros no modo totalmente elétrico.

É importante ressaltar que o carregamento correto da bateria é fundamental para que o veículo atinja tais níveis de economia e performance.

Se a bateria estiver com a carga muito baixa, os motores elétricos não conseguirão ser acionados da forma ideal, e o motor a combustão será mais exigido – assim, a performance cai e o consumo aumenta.

O melhor de dois mundos

O sistema híbrido usa os motores elétricos para colocar o RAV4 Plug-In Hybrid em movimento e é responsável por tracionar o veículo em velocidades de até 135 km/h.

Já o motor a combustão entra em ação em velocidades mais altas (situação em que ele é mais eficiente), quando há uma grande demanda no acelerador (uma ultrapassagem, por exemplo) ou quando a carga da bateria está baixa, atuando como gerador para recarregá-la.

O motorista pode optar por quatro modos de operação: ECO, que privilegia a economia de energia e de combustível; Sport, voltada para a performance; Normal, indicada para as situações do dia a dia; e o modo EV, em que o veículo roda apenas com os motores elétricos.

Aliás, o modo EV é outro importante diferencial do RAV4 Plug-In Hybrid. Com a bateria totalmente carregada, a autonomia elétrica chega a 55 quilômetros – o que atende à necessidade de locomoção urbana diária da maioria dos motoristas.

Em outras palavras, fazendo a recarga de forma correta, é possível rodar sem queimar uma gota de combustível no trajeto de ida e volta ao trabalho durante toda a semana.

O SUV vem equipado com um carregador portátil convencional 2,3 kW e um wallbox de 7,4 kW, que permite a recarga das baterias em 2,5 horas. Então, assim como fazemos com o smartphone ou o notebook, basta plugar e carregar ao chegar em casa.

O processo de recarga é simples: basta conectar a tomada, localizada no para-lama traseiro direito e que possui uma luz indicadora que mostra se o carregamento está em andamento ou já foi concluído.

Pioneirismo na eletrificação

No mundo, a Toyota já comercializou 20 milhões de veículos eletrificados – o que a coloca como líder global em eletrificados. Juntos, esses automóveis evitaram que 160 milhões de toneladas de CO2 fossem despejadas na atmosfera.

No Brasil, a fabricante celebra, em 2024, 11 anos da introdução do primeiro veículo híbrido do mercado nacional. O Prius, lançado em 2013, colaborou para a popularização de uma tecnologia até então desconhecida no país. Seguindo uma trajetória de pioneirismo e evolução no desenvolvimento de novas tecnologias, a Toyota também foi a primeira a lançar, em 2019, o consagrado sistema híbrido flex, apresentado oficialmente no Corolla Sedã e que também equipa o SUV Corolla Cross desde 2021.

Atualmente, a Toyota e a Lexus correspondem por 37% dos modelos eletrificados em circulação nas ruas do Brasil.

O híbrido flex foi desenvolvido especialmente para o mercado brasileiro. Partindo da tecnologia bicombustível que chegou ao mercado em 2007, a bordo do Corolla, ele combina a eficiência dos motores elétricos com o potencial sustentável do etanol.

E o trabalho de desenvolvimento não para. A Toyota já anunciou investimento de 5 bilhões de reais na produção de um novo veículo compacto híbrido flex, com produção prevista para 2025, e o desenvolvimento de um modelo especialmente para o mercado brasileiro, equipado com a mesma tecnologia.

Paralelamente, a montadora realiza no país testes pioneiros com a tecnologia híbrida plug-in utilizando etanol, que estão associados a uma possível futura produção nacional de veículos PHEV-FFV (híbridos plug-in flex fuel). Tais iniciativas reforçam o compromisso da Toyota com a inovação e a sustentabilidade no mercado brasileiro.

São diferentes maneiras que a Toyota desenvolve para impulsionar a descarbonização da mobilidade, oferecendo opções sustentáveis e de alta qualidade aos consumidores brasileiros.