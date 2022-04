Quem são os novos bilionários brasileiros na lista da Forbes

A revista Forbes publicou nesta terça-feira, 5, a lista de novos bilionários. E o Brasil é representado por Pedro Franceschi, 25, e Henrique Dubugras, 26, fundadores da Brex, startup de cartões de crédito para empresas criada em 2017 e avaliada em US$ 12,3 bilhões.

A empresa é sediada em São Francisco e em janeiro deste ano recebeu um aporte de US$ 300 milhões em uma rodada de financiamento, o que fez sua avaliação de mercado saltar dos US$ 7,4 bilhões anteriores para os atuais US$ 12,3 bilhões, transformando-a em um “decacórnio” (empresas que valem mais de US$ 10 bilhões). . Além dos cartões corporativos, a Brex oferece softwares de gerenciamento de despesas e pagamento de contas comerciais.

Os dois já empreenderam juntos antes: criaram a Pagar.me, outra startup de meios de pagamento online que posteriormente foi comprada pela Stone. Em 2019, a dupla apareceu em outra lista da Forbes, a 30 Under 30, quando a Brex ainda era “apenas” um unicórnio, avaliada em US$ 1,1 bilhão.

De acordo com a publicação, a lista foi reduzida em 2021. Há 87 menos bilionários e a fortuna deles está US$ 400 bilhões menor do que no ano passado. São 236 novos bilionários no ranking, vindos de 34 países. A China aparece em primeiro lugar, com 62 representantes, incluindo Chris Xu, fundador da Shein. Os Estados Unidos aparecem na sequência, com 50 novos nomes. Do total, apenas 33 são mulheres e só 11 delas fizeram a própria fortuna.