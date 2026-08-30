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Tecnologia

Quem são os brasileiros na lista da Time dos cem mais influentes em inteligência artificial

Nomes nacionais da tecnologia, inovação em saúde e ativismo social integram o ranking global promovido pela revista americana Time

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 ago 2026, 10h35 | Atualizado em 30 ago 2026, 10h58
Capa da revista TIME 100 AI, com o título As 100 Pessoas Mais Influentes em Inteligência Artificial. A imagem mostra uma colagem de fotos de 20 pessoas, incluindo Elon Musk, Jeff Bezos, Paris Hilton e Sam Altman, sobrepostas em um fundo cinza claro com linhas e pontos que conectam as imagens, formando um diagrama complexo. As fotos são em preto e branco, com alguns detalhes em azul claro, e os nomes de cada pessoa estão escritos ao lado de suas respectivas imagens. A capa tem uma borda vermelha e a data SET. 7, 2023 no canto superior esquerdo
Detalhe da capa da revista Time: edição traz a lista das 100 pessoas mais influentes na área de inteligência artificial (Time/Reprodução)
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Quem são os brasileiros na lista da Time dos cem mais influentes em inteligência artificial Priorizar nos meus resultados Google

A revista americana Time divulgou a lista TIME100 AI, que reúne as cem personalidades mais influentes do mundo no desenvolvimento e na aplicação da inteligência artificial. Organizado em quatro categorias — Líderes, Inovadores, Formadores e Pensadores —, o ranking busca reconhecer quem vem moldando os rumos do setor em escala global, considerando não só avanços técnicos, mas também o impacto social, econômico e ético dessas tecnologias. Entre os nomes selecionados estão quatro brasileiros: a ativista Veronyka Gimenes, o executivo Cristiano Amon, o empreendedor Mike Krieger e a farmacêutica Ana Helena Ulbrich. Juntos, eles representam frentes distintas da tecnologia, que vão de semicondutores e IA conversacional a saúde pública e combate ao discurso de ódio.

Mulher com cabelo preto preso no alto e mechas cinzas soltas, usa batom vermelho, brincos de argola prateados e blusa preta de renda, olhando séria para frente
A ativista Veronyka Gimenes, conhecida como “Trava Hacker”, foi reconhecida pelo trabalho à frente da ONG Código Não Binário – (Redes sociais/Reprodução)

Na categoria Pensadores, a ativista Veronyka Gimenes, conhecida como “Trava Hacker”, foi reconhecida pelo trabalho à frente da ONG Código Não Binário. Ela é responsável pelo TybyrIA, modelo de código aberto criado para identificar discurso de ódio contra pessoas LGBTQIA+ em português. A ferramenta serviu de base para uma ação judicial de US$ 20 milhões movida contra Meta, Google, X e ByteDance, acusadas de permitir a disseminação desse tipo de conteúdo em suas plataformas.

Homem de barba e óculos, vestindo blazer azul e camisa branca, gesticula com as mãos abertas em um palco azul com letras brancas ao fundo
O executivo Cristiano Amon aparece como CEO da Qualcomm, uma das maiores fabricantes de chips do mundo – (Chris Ratcliffe/Bloomberg/Getty Images)
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Já na categoria Líderes, o executivo Cristiano Amon aparece como CEO da Qualcomm, uma das maiores fabricantes de chips do mundo. Doutor em engenharia elétrica pela Unicamp, ele comanda o desenvolvimento dos processadores Snapdragon e lidera a criação de soluções em semicondutores voltadas à inteligência artificial em smartphones, computadores e outros dispositivos inteligentes — área considerada estratégica para sustentar a expansão da IA fora dos data centers, diretamente nos aparelhos usados no dia a dia.

Homem branco de barba, cabelo castanho, camisa jeans e camiseta branca, sorrindo e sentado em uma cadeira preta, com um microfone de lapela. Ao fundo, um banner com o logo VOX MEDIA em preto sobre fundo amarelo e lilás
O paulistano Mike Krieger, formado pela Universidade Stanford, construiu carreira nos Estados Unidos e ficou mundialmente conhecido como cofundador do Instagram – (Jerod Harris/Getty Images)
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O paulistano Mike Krieger, formado pela Universidade Stanford, construiu carreira nos Estados Unidos e ficou mundialmente conhecido como cofundador do Instagram — rede social que nasceu do projeto Burbn e foi vendida ao Facebook em 2012 por US$ 1 bilhão. Hoje ele é diretor de produto da Anthropic, empresa responsável pela IA Claude, onde comanda a estratégia de experiência do usuário. Sob sua liderança, a companhia lançou o Claude Code, ferramenta voltada a desenvolvedores, e ampliou a integração do assistente com softwares externos, consolidando a presença do Claude no cotidiano de profissionais de tecnologia.

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Mulher de cabelos castanhos longos, sorrindo, vestindo blusa de gola alta azul e blazer preto, em fundo branco
A farmacêutica gaúcha Ana Helena Ulbrich se destaca como cofundadora da NoHarm.ai, iniciativa sem fins lucrativos que usa inteligência artificial – (Redes sociais/Reprodução)
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Na área da saúde, a farmacêutica gaúcha Ana Helena Ulbrich se destaca como cofundadora da NoHarm.ai, iniciativa sem fins lucrativos que usa inteligência artificial para revisar prescrições médicas e cruzar dados clínicos em tempo real. A tecnologia ajuda a prevenir falhas de dosagem e interações medicamentosas perigosas em mais de cinco milhões de receitas emitidas mensalmente por cerca de 200 hospitais espalhados pelo Brasil, reforçando a segurança do paciente dentro do sistema de saúde.

Capa da revista TIME 100 AI, com o título As 100 Pessoas Mais Influentes em Inteligência Artificial. A imagem mostra uma colagem de fotos de 20 pessoas, incluindo Elon Musk, Jeff Bezos, Paris Hilton e Sam Altman, sobrepostas em um fundo cinza claro com linhas e pontos que conectam as imagens, formando um diagrama complexo. As fotos são em preto e branco, com alguns detalhes em azul claro, e os nomes de cada pessoa estão escritos ao lado de suas respectivas imagens. A capa tem uma borda vermelha e a data SET. 7, 2023 no canto superior esquerdo
Capa da revista Time: edição traz a lista das 100 pessoas mais influentes na área de inteligência artificial – (Time/Reprodução)
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Ao figurar ao lado de nomes internacionais como Sam Altman, Elon Musk e Jensen Huang, os quatro brasileiros reafirmam o protagonismo do país na construção de soluções tecnológicas globais voltadas à responsabilidade social, à saúde e à infraestrutura — mostrando que a inteligência artificial pensada e desenvolvida no Brasil também ocupa espaço de destaque no debate mundial sobre o tema.

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