Ler Resumo





Em apenas 24 horas após a estreia, GTA 6 já arrecadou 1,84 bilhão de dólares e superou 19 milhões de cópias vendidas no mundo todo. Com domínio amplo nos consoles PlayStation, o lançamento histórico promete bater novas metas bilionárias até o fim do ano. Veja os dados detalhados.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Um dia após o lançamento de GTA 6, a desenvolvedora Rockstar faturou 1,84 bilhão de dólares com o jogo até esta quinta, 19, segundo monitor da Sensor Tower, empresa de análise de mercado. Antes de ficar disponível aos jogadores, o game já tinha registrado números recordes na pré-venda.

O monitor aponta que foram vendidas 19,05 milhões de unidades do jogo ao redor do mundo, sendo 75% para consoles Playstation (14,23 milhões de unidades) e os 25% restantes para Xbox (4,82 milhões de unidades). Os consoles da Sony são responsáveis por 1,38 bilhão de dólares da receita geral, enquanto a Microsoft corresponde a 464 milhões de dólares, até esta terça.

A Take-Two, holding da Rockstar, não divulgou números oficiais das vendas de GTA 6, mas afirmou em relatório antes do lançamento que as pré-vendas estavam muito acima das expectativas iniciais. Em toda a franquia Grand Theft Auto, a empresa vendeu 480 milhões de unidades, sendo quase metade, 235 milhões de unidades, de GTA 5.

Até o final do ano, a expectativa é de chegar a 3 bilhões de dólares de receita e mais de 30 milhões de unidades vendidas, segundo a Wedbush Securities informou ao New York Times.