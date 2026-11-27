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Com faturamento recorde de 3,79 bilhões de dólares em 24 horas, GTA 6 se consolida como um fenômeno da indústria dos games. Mas será o maior lançamento da história do entretenimento? Veja como os números do jogo se comparam a sucessos do cinema, séries da Netflix e grandes finais esportivas.

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GTA 6 se tornou o maior lançamento da franquia com 3,79 bilhões de dólares nas primeiras 24 horas, dobrando com folga a marca do seu antecessor GTA 5, de 2013. A Rockstar, empresa desenvolvedora do jogo, foi além e o descreveu como o “maior lançamento da história do entretenimento”. Será mesmo que o jogo realizou essa façanha? Confira comparações de números do game aguardado por mais de uma década com outros grandes lançamentos ou eventos do entretenimento.

Games

No universo dos games, o lançamento de GTA 6 é avassalador em relação aos concorrentes. Os aproximadamente 3,8 bilhões de dólares arrecadados superam com margem de sobra o 1,2 bilhão arrecadado por GTA 5, então recordista de lançamentos nas primeiras 24 horas.

Outra franquia de sucesso vem na sequência com Call of Duty: Black Ops II (733 milhões de dólares), Call of Duty: Modern Warfare 3 (597 milhões de dólares) e Call of Duty: Black Ops (555 milhões de dólares). GTA 4 completa a lista de recordistas com 487 milhões de dólares arrecadados no primeiro dia.

Vale destacar, no entanto, a diferença no modelo de vendas de games ao longo dos anos e que a longevidade de um jogo também dá frutos aos desenvolvedores. Entre os compradores de GTA 6, 32,5 milhões de pessoas adquiriram o produto antecipadamente. Dead Redemption e Call of Duty: Black Ops foram lançados ainda em discos físicos vendidos presencialmente.

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Em relação ao número de vendas total, Minecraft é o líder absoluto com mais de 300 milhões de cópias vendidas desde o seu lançamento em 2011. Considerando franquias, Grand Theft Auto (GTA) vendeu 480 milhões de cópias, mas fica atrás de Super Mario com mais de 800 milhões de jogos da série vendidos.

Filmes e séries

Em comparação a lançamentos de cinema, GTA 6 supera nos valores arrecadados, mas está longe na questão do público alcançado. O recordista da sétima arte é o filme Vingadores: Ultimato, lançado em 2019, com 1,2 bilhão de dólares arrecadados no fim de semana de abertura, menos do que a metade do jogo de 2026. No entanto, 133 milhões de pessoas foram assistir à produção, mais do que os 44,9 milhões de unidades vendidas do videogame, segundo estimativas da empresa Alinea Analytics.

Na lista de maiores lançamentos de filmes, Homem-Aranha: Um Novo Dia e Vingadores: Guerra Infinita ainda superam GTA 6 no quesito público, com 76 e 70 milhões de espectadores no fim de semana de abertura. Avatar, o quarto filme na lista, é o primeiro atrás do game com 32 milhões de ingressos vendidos para seu lançamento.

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No universo das séries, os números de GTA 6 são mais próximos, porém ainda ficam atrás do maior lançamento mundial da Netflix: Round 6. A segunda temporada da série coreana teve 68 milhões de visualizações nos primeiros cinco dias do seu lançamento.

Esportes

Em termos de reunir o maior número de pessoas para assistir a um evento ao mesmo tempo, os esportes são mestres no assunto.

A final do futebol americano Super Bowl é a reunião do esporte com o entretenimento, já que marca a decisão da temporada da modalidade esportiva com um show de intervalo e o espaço de propaganda mais caro do mundo. Apenas nos Estados Unidos, teve 127,7 milhões de espectadores na edição de 2025.

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O futebol (jogado com os pés) supera ainda mais a marca. A final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina tem estimativa de 1,8 bilhão de pessoas assistindo à partida simultaneamente na televisão ou em plataformas de streaming, superando a marca da decisão de 2022 com 1,5 bilhão de espectadores.