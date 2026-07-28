É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Tecnologia

Qantas Airways e Airbus batem recorde com primeiro voo com mais de 24 horas

Empresa australiana de aviação pretende usar novo modelo da Airbus para inaugurar em 2027 rota mais longa do mundo entre Sydney e Londres

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 14h59 | Atualizado em 28 jul 2026, 16h25
Avião de passageiros bege com detalhes brancos e vermelhos, trem de pouso estendido, descendo para pousar em um dia ensolarado. Ao fundo, árvores e edifícios baixos de uma cidade.
Aeronave havia voado 19 horas seguidas de Toulouse à Austrália antes de voltar à França (Airbus/Divulgação)
Continua após publicidade
Qantas Airways e Airbus batem recorde com primeiro voo com mais de 24 horas Priorizar nos meus resultados Google

O avião Airbus A350-1000ULR da Qantas Airway quebrou um recorde da aviação ao voar, sem paradas, 24 horas e 24 minutos seguidos, após sair de Melbourne, na Austrália, para Toulouse, na França. O feito faz parte do Projeto Sunrise, parceria da Qantas com a Airbus, que pretende inaugurar até 2027 uma nova rota ultra longa entre Sydney, capital do país na Oceania, e Londres, na Inglaterra.

O voo Austrália-França começou na manhã da última segunda-feira, 27, e chegou à França 24 horas e 24 minutos depois, na manhã de hoje, 28. O trajeto completo, de acordo com a Airbus, chegou a 23.075 km e cruzou dois oceanos, o Pacífico e o Atlântico, antes de pousar na fábrica da empresa em Toulouse. A nova contagem quebra o recorde de voo por uma aeronave comercial mais longo, antes pertencente ao Boeing 777-200LR, que em 2005 voou por 22 horas e 42 minutos em um trajeto entre Hong Kong e Londres.

De acordo com dados do Flightradar24, site que permite observar o trajeto de aeronaves pelo mundo, esse voo foi o segundo mais “vigiado” da história do sistema, só perdendo para o avião que levou o caixão da Rainha Elizabeth II.

Siga

A Qantas já solicitou à Airbus doze aeronaves do modelo A350-1000ULR para inaugurar sua rota ultra longa entre Sydney e Londres ou Nova York em 2027. A montadora de aviões tem testado o voo dos modelos desde junho. A adaptação da engenharia que permite o feito é a adição de mais um tanque de combustível no corpo do avião, o que permite que ele carregue 20 mil litros de combustível e acomode 238 passageiros.

Publicidade
TAGS:
Aviação
avião
Recorde
voo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).