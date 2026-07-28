Qantas Airways e Airbus batem recorde com primeiro voo com mais de 24 horas

Ler Resumo





Qantas e Airbus quebram recorde com voo non-stop de 24h24m do A350-1000ULR, de Melbourne a Toulouse. Parte do Projeto Sunrise, a iniciativa visa rotas ultra-longas Sydney-Londres/NY até 2027, utilizando 12 aeronaves adaptadas para longas distâncias, com tanques extras de combustível. Um marco da aviação!

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O avião Airbus A350-1000ULR da Qantas Airway quebrou um recorde da aviação ao voar, sem paradas, 24 horas e 24 minutos seguidos, após sair de Melbourne, na Austrália, para Toulouse, na França. O feito faz parte do Projeto Sunrise, parceria da Qantas com a Airbus, que pretende inaugurar até 2027 uma nova rota ultra longa entre Sydney, capital do país na Oceania, e Londres, na Inglaterra.

O voo Austrália-França começou na manhã da última segunda-feira, 27, e chegou à França 24 horas e 24 minutos depois, na manhã de hoje, 28. O trajeto completo, de acordo com a Airbus, chegou a 23.075 km e cruzou dois oceanos, o Pacífico e o Atlântico, antes de pousar na fábrica da empresa em Toulouse. A nova contagem quebra o recorde de voo por uma aeronave comercial mais longo, antes pertencente ao Boeing 777-200LR, que em 2005 voou por 22 horas e 42 minutos em um trajeto entre Hong Kong e Londres.

De acordo com dados do Flightradar24, site que permite observar o trajeto de aeronaves pelo mundo, esse voo foi o segundo mais “vigiado” da história do sistema, só perdendo para o avião que levou o caixão da Rainha Elizabeth II.

A Qantas já solicitou à Airbus doze aeronaves do modelo A350-1000ULR para inaugurar sua rota ultra longa entre Sydney e Londres ou Nova York em 2027. A montadora de aviões tem testado o voo dos modelos desde junho. A adaptação da engenharia que permite o feito é a adição de mais um tanque de combustível no corpo do avião, o que permite que ele carregue 20 mil litros de combustível e acomode 238 passageiros.