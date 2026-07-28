Qantas Airways e Airbus batem recorde com primeiro voo com mais de 24 horas
Empresa australiana de aviação pretende usar novo modelo da Airbus para inaugurar em 2027 rota mais longa do mundo entre Sydney e Londres
O avião Airbus A350-1000ULR da Qantas Airway quebrou um recorde da aviação ao voar, sem paradas, 24 horas e 24 minutos seguidos, após sair de Melbourne, na Austrália, para Toulouse, na França. O feito faz parte do Projeto Sunrise, parceria da Qantas com a Airbus, que pretende inaugurar até 2027 uma nova rota ultra longa entre Sydney, capital do país na Oceania, e Londres, na Inglaterra.
O voo Austrália-França começou na manhã da última segunda-feira, 27, e chegou à França 24 horas e 24 minutos depois, na manhã de hoje, 28. O trajeto completo, de acordo com a Airbus, chegou a 23.075 km e cruzou dois oceanos, o Pacífico e o Atlântico, antes de pousar na fábrica da empresa em Toulouse. A nova contagem quebra o recorde de voo por uma aeronave comercial mais longo, antes pertencente ao Boeing 777-200LR, que em 2005 voou por 22 horas e 42 minutos em um trajeto entre Hong Kong e Londres.
De acordo com dados do Flightradar24, site que permite observar o trajeto de aeronaves pelo mundo, esse voo foi o segundo mais “vigiado” da história do sistema, só perdendo para o avião que levou o caixão da Rainha Elizabeth II.
A Qantas já solicitou à Airbus doze aeronaves do modelo A350-1000ULR para inaugurar sua rota ultra longa entre Sydney e Londres ou Nova York em 2027. A montadora de aviões tem testado o voo dos modelos desde junho. A adaptação da engenharia que permite o feito é a adição de mais um tanque de combustível no corpo do avião, o que permite que ele carregue 20 mil litros de combustível e acomode 238 passageiros.