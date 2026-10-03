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Tecnologia

Promessa de híbridos capazes de rodar 1 000 quilômetros é o novo graal da indústria

Mas protocolos de homologação e o uso real no país reduzem autonomia

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 08h00
BYD SONG PLUS DM-I - Híbrido com motor 1.5 e elétrico, traz bateria Blade, entrega autonomia total acima de 1 000 quilômetros e custa cerca de 230 000 reais
BYD SONG PLUS DM-I - Híbrido com motor 1.5 e elétrico, traz bateria Blade, entrega autonomia total acima de 1 000 quilômetros e custa cerca de 230 000 reais (BYD/.)
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Para qualquer viajante ao volante, é um cenário dos sonhos partir de São Paulo rumo a Brasília, mais de 1 000 quilômetros pelo interior do país, sem uma única parada em postos de combustível ou estações de recarga. Pois a promessa de alcançar essa graça se converteu no mais novo Santo Graal da indústria automotiva brasileira. Em campanhas e vitrines de concessionárias, montadoras exibem autonomias combinadas que vão de 1 000 a 1 400 quilômetros, somando baterias de alta densidade e motores otimizados com o tanque cheio.

O número é sedutor — e isso explica por que a disputa avançou rapidamente. A chinesa BYD lidera a ofensiva com o SUV Song Plus DM-i e o sedã King GS, ambos anunciados com até 1 200 quilômetros de alcance combinado, e prepara o hatch Dolphin G DM-i e o compacto Atto 2 DM-i Flex. A também chinesa Leapmotor, em aliança global com a Stellantis, estreou no país com o SUV C10 REEV, elétrico com extensor de autonomia que promete entre 950 e 1 020 quilômetros. Já a japonesa Toyota oferece o RAV4 Plug-in, SUV que une eficiência e robustez e entrega uma autonomia total que pode ultrapassar os 1 000 quilômetros em condições ideais de uso misto.

C10 REEV RANGE - O SUV da Leapmotor com gerador a gasolina une tração elétrica e autonomia de até 1 000 quilômetros, ao custo de cerca de 220 000 reais
C10 REEV RANGE – O SUV da Leapmotor com gerador a gasolina une tração elétrica e autonomia de até 1 000 quilômetros, ao custo de cerca de 220 000 reais (Leapmotor/.)

Por trás do apelo comercial, porém, há uma divergência entre o discurso de vendas e o desempenho nas estradas. As nuances entre os diferentes critérios de testagem tornam a autonomia de 1 000 quilômetros quase uma miragem. A maior parte das marcas divulga dados obtidos pelo padrão chinês. É uma metodologia reconhecidamente otimista: velocidade média de apenas 28,9 quilômetros por hora, acelerações suaves e ensaios controlados sem o ar-­condicionado.

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Mas a verdade é que o laboratório chinês pouco se parece com as condições reais de clima e de qualidade do asfalto de uma rodovia brasileira. Por aqui, quando os modelos passam pelo programa do Inmetro, os índices sofrem ajuste drástico. Na rotina comum de um motorista nacional, o alcance total costuma ficar de 20% a 30% abaixo do anunciado nas campanhas baseadas no protocolo oriental. “O padrão brasileiro toma como base as diretrizes americanas, cujo regime de ensaios é mais rigoroso e condizente com a nossa realidade”, afirma Wanderlei Marinho, do comitê de veículos elétricos e híbridos da Sociedade de Engenheiros da Mobilidade do Brasil.

A perda decorre de quatro fatores típicos do uso local. O primeiro é o ar-­condicionado: uma necessidade no clima tropical, ele impõe demanda elétrica quase contínua às baterias. O segundo é a velocidade: em rodovias mantidas entre 110 e 120 quilômetros por hora, a resistência aerodinâmica cresce de forma acentuada e acelera o consumo. Um terceiro porém aparece quando a carga da bateria chega ao mínimo e o carro passa a operar em modo de sustentação de carga: o motor a combustão precisa então tracionar uma massa que, por causa do peso das baterias, supera 1 900 quilos e amplia o gasto de gasolina. O quarto é o combustível em si: a mistura com etanol, de menor rendimento que o derivado de petróleo, reduz o alcance por tanque.

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TOYOTA RAV4 PLUG-IN - Com sistema que une eficiência e robustez, o SUV entrega autonomia total que pode atingir mais de 1 000 quilômetros e é vendido por 400 000 reais
TOYOTA RAV4 PLUG-IN – Com sistema que une eficiência e robustez, o SUV entrega autonomia total que pode atingir mais de 1 000 quilômetros e é vendido por 400 000 reais (Toyota/.)

Num país de dimensões continentais e com rede de eletropostos ainda em expansão, a autonomia estendida ajuda a neutralizar, de qualquer modo, a chamada ansiedade de alcance — nome que se dá ao receio do motorista de ficar sem carga antes de chegar ao destino. Com ela, o usuário do carro roda no modo 100% elétrico durante a semana e pode viajar nos sábados e domingos com a tranquilidade de que a combinação com o combustível convencional vai garantir seu percurso durante uma viagem em família.

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Em suma, ainda que venha acompanhada da inevitável perda de capacidade de rodagem devido aos fatores nacionais, a garantia de autonomia de centenas de quilômetros sem paradas obrigatórias é uma conveniência que já está redefinindo o padrão de exigência do mercado local. Nessa corrida de resistência, quem sai de casa mais livre, leve e solto é o motorista.

Publicado em VEJA de 2 de outubro de 2026, edição nº 3015

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