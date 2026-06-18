🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e com frete grátis!
Tecnologia

Proibição de uso por estrangeiros dos modelos da Anthropic tem fragilidades

Especialistas em segurança cibernética, formuladores de políticas e líderes globais alertam que a medida pode trazer consequências graves

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 15h28
Foto de lupa com logo da Anthropic em foco.
Modelos da Anthropic não são os únicos capazes de localizar falhas e vulnerabilidades em softwares - (Samuel Boivin/NurPhoto/Getty Images)
Continua após publicidade
Proibição de uso por estrangeiros dos modelos da Anthropic tem fragilidades Priorize VEJA no Google

A recente decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de proibir o acesso de estrangeiros aos novos modelos de inteligência artificial da Anthropic, o Fable 5 e o Mythos 5, provocou uma forte reação na comunidade tecnológica e geopolítica internacional. Especialistas em segurança cibernética, formuladores de políticas e líderes globais alertam que a medida, justificada pelo governo sob o argumento de segurança nacional, pode trazer consequências graves para a defesa cibernética, a inovação técnica e a soberania digital dos países aliados.

Em uma carta aberta endereçada ao governo dos Estados Unidos, mais de 100 executivos e pesquisadores de cibersegurança, incluindo representantes de gigantes como Adobe e Nvidia, pediram a revogação imediata da diretiva. Os signatários argumentam que a proibição retira dos defensores cibernéticos americanos e aliados as melhores ferramentas de defesa disponíveis “sem um bom motivo”, o que agrava os riscos em um cenário onde adversários, como a China, estão avançando rapidamente e podem estar a poucos meses de alcançar as capacidades dos melhores modelos dos EUA.

Os especialistas também enfatizam que os modelos da Anthropic não são os únicos capazes de localizar falhas e vulnerabilidades em softwares; diversas outras ferramentas, incluindo modelos de código aberto, são utilizadas rotineiramente para essas mesmas auditorias, o que esvazia a justificativa de barrar exclusivamente o acesso comercial à tecnologia da Anthropic.

No campo das políticas públicas, a decisão levanta debates sobre a eficácia da abordagem americana atual. Suresh Venkatasubramanian, que ajudou a redigir projetos de diretrizes para a IA na gestão de Joe Biden, criticou a postura do governo, defendendo que a regulação tecnológica deve focar nos riscos resultantes do uso da IA com abordagens específicas por setor, exigindo “testes independentes em vez de bloqueios abruptos”.

Siga
Continua após a publicidade

Por fim, o impacto internacional gerou um forte alerta sobre a dependência global da infraestrutura tecnológica dos Estados Unidos. O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, declarou que o bloqueio repentino do Fable 5 e do Mythos 5 escancara os riscos de depender de poucos fornecedores americanos, impulsionando a necessidade imediata de diversificação e soberania tecnológica. “Vocês vão me ouvir dizer isso repetidas vezes”, disse Carney. “Nunca é uma boa ideia ter uma única opção.”

Diante dessa imprevisibilidade, especialistas em risco corporativo, como Brian Hengesbaugh, já recomendam que empresas multinacionais comecem a incorporar a indisponibilidade abrupta de modelos de IA em seus planos de continuidade de negócios. “É importante estar preparado para mais volatilidade”, disse ele. O consenso entre os especialistas é que a ordem executiva cria incerteza mercadológica, pune os defensores cibernéticos e coloca em risco a liderança americana no desenvolvimento da inteligência artificial global.

Publicidade
TAGS:
Estados Unidos
Inteligencia Artificial
Tecnologia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).