Proibição de uso por estrangeiros dos modelos da Anthropic tem fragilidades

A recente decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de proibir o acesso de estrangeiros aos novos modelos de inteligência artificial da Anthropic, o Fable 5 e o Mythos 5, provocou uma forte reação na comunidade tecnológica e geopolítica internacional. Especialistas em segurança cibernética, formuladores de políticas e líderes globais alertam que a medida, justificada pelo governo sob o argumento de segurança nacional, pode trazer consequências graves para a defesa cibernética, a inovação técnica e a soberania digital dos países aliados.

Em uma carta aberta endereçada ao governo dos Estados Unidos, mais de 100 executivos e pesquisadores de cibersegurança, incluindo representantes de gigantes como Adobe e Nvidia, pediram a revogação imediata da diretiva. Os signatários argumentam que a proibição retira dos defensores cibernéticos americanos e aliados as melhores ferramentas de defesa disponíveis “sem um bom motivo”, o que agrava os riscos em um cenário onde adversários, como a China, estão avançando rapidamente e podem estar a poucos meses de alcançar as capacidades dos melhores modelos dos EUA.

Os especialistas também enfatizam que os modelos da Anthropic não são os únicos capazes de localizar falhas e vulnerabilidades em softwares; diversas outras ferramentas, incluindo modelos de código aberto, são utilizadas rotineiramente para essas mesmas auditorias, o que esvazia a justificativa de barrar exclusivamente o acesso comercial à tecnologia da Anthropic.

No campo das políticas públicas, a decisão levanta debates sobre a eficácia da abordagem americana atual. Suresh Venkatasubramanian, que ajudou a redigir projetos de diretrizes para a IA na gestão de Joe Biden, criticou a postura do governo, defendendo que a regulação tecnológica deve focar nos riscos resultantes do uso da IA com abordagens específicas por setor, exigindo “testes independentes em vez de bloqueios abruptos”.

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Por fim, o impacto internacional gerou um forte alerta sobre a dependência global da infraestrutura tecnológica dos Estados Unidos. O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, declarou que o bloqueio repentino do Fable 5 e do Mythos 5 escancara os riscos de depender de poucos fornecedores americanos, impulsionando a necessidade imediata de diversificação e soberania tecnológica. “Vocês vão me ouvir dizer isso repetidas vezes”, disse Carney. “Nunca é uma boa ideia ter uma única opção.”

Diante dessa imprevisibilidade, especialistas em risco corporativo, como Brian Hengesbaugh, já recomendam que empresas multinacionais comecem a incorporar a indisponibilidade abrupta de modelos de IA em seus planos de continuidade de negócios. “É importante estar preparado para mais volatilidade”, disse ele. O consenso entre os especialistas é que a ordem executiva cria incerteza mercadológica, pune os defensores cibernéticos e coloca em risco a liderança americana no desenvolvimento da inteligência artificial global.