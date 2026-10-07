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Primeiro caça Gripen E produzido no Brasil realiza voo inaugural em São Paulo

Aeronave montada na fábrica da Embraer em Gavião Peixoto inicia etapa de testes de aceitação antes de ser entregue à Força Aérea Brasileira

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 13h46
Caça militar cinza com trem de pouso estendido, visto de baixo e de trás, decolando sobre um campo verde sob céu claro
O primeiro caça Gripen E fabricado fora da Suécia: voo inaugural - (Saab/Divulgação)
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Primeiro caça Gripen E produzido no Brasil realiza voo inaugural em São Paulo Priorize VEJA no Google

O primeiro caça Gripen E fabricado fora da Suécia realizou seu voo inaugural na terça-feira, 6, descolando às 10h21 do aeródromo da Embraer em Gavião Peixoto, em São Paulo. Conduzida pelo piloto-chefe de testes da Saab, Jakob Högberg, a missão teve a finalidade de verificar os sistemas básicos do vetor e avaliar o seu desempenho inicial. O procedimento foi classificado como o primeiro teste de aceitação de produção da aeronave, iniciando a fase final do processo fabril.

O planejamento e a execução do ensaio em voo ficaram sob a responsabilidade de engenheiros da Embraer, com suporte técnico da Saab. A atividade faz parte do cronograma de transferência de tecnologia previsto no acordo bilateral do programa Gripen com o Brasil.

Após o encerramento da campanha de ensaios de aceitação e a homologação da certificação, o caça será oficialmente incorporado à Força Aérea Brasileira (FAB). A unidade será transferida para a Base Aérea de Anápolis, em Goiás, para operar junto ao Primeiro Grupo de Defesa Aérea (1º GDA), esquadrão que atualmente conta com dez caças Gripen em serviço.

Apresentado publicamente pela Embraer em março, o exemplar é o primeiro de um lote de 15 unidades que serão montadas no país no âmbito do programa em andamento. As instalações da fabricante brasileira em Gavião Peixoto abrigam a única linha de produção ativa de caças supersônicos na América do Sul, integrada à cadeia global de manufatura e suprimentos da fabricante sueca.

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