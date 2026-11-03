Preço do novo MacBook com tela sensível ao toque pode chegar a R$ 182 mil

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O novo MacBook Pro da Apple redefine a interação com sua tela Proled XDR sensível ao toque, marcando uma nova era. Embora o modelo base seja robusto, ao adicionar todas as configurações e softwares, o preço pode disparar para mais de R$ 182 mil. Descubra os detalhes desta inovação e como os adicionais impactam o valor final.

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Lançado nesta última semana pela Apple, o novo MacBook com tela Proled XDR vai além da beleza das imagens: é o primeiro da empresa a chegar com sensibilidade ao toque, igual a um smartphone. Produto da era do novo CEO da empresa, John Ternus, o valor do notebook impressiona. Caso o usuário queira adicionar todas as melhores configurações e adicionais disponíveis no site da Apple, o valor do eletrônico chega a incríveis R$ 182.827,80.

O novo computador

O MacBook Pro com tela Proled XDR chega ao mercado com sua principal inovação em sua tela. Em comunicado, a empresa destaca a tela Proled XDR como “a melhor tela de notebook do mundo”, e um “avanço monumental para o Mac”. Com tela OLED dupla, a empresa garante que o computador traz brilho, contraste e cores excepcionais.

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O grande trunfo do aparelho é a tela com tecnologia touch. Em comunicado de lançamento, a empresa destaca o “jeito totalmente novo de interagir com o conteúdo”. A Apple destaca a ferramenta como “incrivelmente refinada e responsiva”, e reitera uma das características da tecnologia: o sensor é integrado com a tela, o que garante que os usuários sintam que estão “tocando” no conteúdo.

O preço

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O preço exorbitante de mais de R$ 182 mil (mais que um BYD Dolphin), chega por uma mistura de diversas características adicionais disponíveis no site oficial da Apple. O preço base do aparelho começa com R$ 34.999 (para a versão de 14 polegadas com chip M5 Pro) e chega aos R$ 57.999 (para a versão com 16 polegadas e chip M% Max). A partir daí, o preço aumenta.

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Para chegar ao valor mais alto, é necessário pedir por todos os adicionais, e selecionar o aparelho com valor mais alto, o de 16 polegadas. A Apple oferece dois tipos de tela na compra: uma comum, e uma com nanotextura. A segunda opção adiciona R$ 1.800 ao preço final. Em seguida, é necessário escolher o chip, com o M5 Max como o mais caro. Em seguida, é possível decidir o poder de processamento. Caso escolha a CPU de 18 núcleos com GPU de 40 núcleos, o valor aumenta R$ 5.400.

Em seguida, é necessário escolher a memória unificada (relacionada à RAM, responsável pelo processamento dos processos e programas). Caso escolha o maior poder, com 128 GB, o valor aumenta em R$ 24.000. O armazenamento comum também altera o valor. Escolher 16 TB de armazenamento eleva o preço geral do produto em R$ 84.000.

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Os últimos detalhes de assinaturas chegam aos 182 mil reais. Com a assinatura do plano do Final Cut Pro, do Logic Pro e do Apple Care Protection Plano, o aparelho mais avançado possível disponibilizado pela Apple chega a seu valor final: R$ 182.827,80.