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Tecnologia

Preço do novo MacBook com tela sensível ao toque pode chegar a R$ 182 mil

Aparelho é o primeiro da Apple com tela do tipo

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 16h51
Três notebooks com telas exibindo um papel de parede abstrato de linhas verticais em tons de azul, cinza e branco, sobrepostas e com recortes na parte superior e inferior, em fundo branco
Aparelhos são os primeiros da empresa com tela sensível ao toque (Apple/Divulgação)
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Lançado nesta última semana pela Apple, o novo MacBook com tela Proled XDR vai além da beleza das imagens: é o primeiro da empresa a chegar com sensibilidade ao toque, igual a um smartphone. Produto da era do novo CEO da empresa, John Ternus, o valor do notebook impressiona. Caso o usuário queira adicionar todas as melhores configurações e adicionais disponíveis no site da Apple, o valor do eletrônico chega a incríveis R$ 182.827,80.

O novo computador

O MacBook Pro com tela Proled XDR chega ao mercado com sua principal inovação em sua tela. Em comunicado, a empresa destaca a tela Proled XDR como “a melhor tela de notebook do mundo”, e um “avanço monumental para o Mac”. Com tela OLED dupla, a empresa garante que o computador traz brilho, contraste e cores excepcionais. 

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O grande trunfo do aparelho é a tela com tecnologia touch. Em comunicado de lançamento, a empresa destaca o “jeito totalmente novo de interagir com o conteúdo”. A Apple destaca a ferramenta como “incrivelmente refinada e responsiva”, e reitera uma das características da tecnologia: o sensor é integrado com a tela, o que garante que os usuários sintam que estão “tocando” no conteúdo. 

O preço 

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O preço exorbitante de mais de R$ 182 mil (mais que um BYD Dolphin), chega por uma mistura de diversas características adicionais disponíveis no site oficial da Apple. O preço base do aparelho começa com R$ 34.999 (para a versão de 14 polegadas com chip M5 Pro) e chega aos R$ 57.999 (para a versão com 16 polegadas e chip M% Max). A partir daí, o preço aumenta. 

Notebook MacBook Pro cinza-espacial aberto com tela exibindo barras verticais claras e escuras, e detalhes de suas laterais e tampa traseira com o logo da Apple. À direita, informações de preço R$ 182.827,80 e indisponibilidade de entrega
Previsão de entrega do aparelho no Brasil é em 6 de novembro (Apple/Divulgação)
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Para chegar ao valor mais alto, é necessário pedir por todos os adicionais, e selecionar o aparelho com valor mais alto, o de 16 polegadas. A Apple oferece dois tipos de tela na compra: uma comum, e uma com nanotextura. A segunda opção adiciona R$ 1.800 ao preço final. Em seguida, é necessário escolher o chip, com o M5 Max como o mais caro. Em seguida, é possível decidir o poder de processamento. Caso escolha a CPU de 18 núcleos com GPU de 40 núcleos, o valor aumenta R$ 5.400. 

Em seguida, é necessário escolher a memória unificada (relacionada à RAM, responsável pelo processamento dos processos e programas). Caso escolha o maior poder, com 128 GB, o valor aumenta em R$ 24.000. O armazenamento comum também altera o valor. Escolher 16 TB de armazenamento eleva o preço geral do produto em R$ 84.000. 

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Os últimos detalhes de assinaturas chegam aos 182 mil reais. Com a assinatura do plano do Final Cut Pro, do Logic Pro e do Apple Care Protection Plano, o aparelho mais avançado possível disponibilizado pela Apple chega a seu valor final: R$ 182.827,80. 

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