Pré-venda do aguardado game ‘GTA VI’ no Brasil começa com preços salgados

Anunciado oficialmente para o mundo na última quarta-feira, 24, o preço oficial de GTA 6 para o Brasil foi, finalmente, também revelado. Com a pré-venda aberta a partir desta quinta-feira, 25, a Playstation Store e outras lojas virtuais já disponibilizaram o jogo em suas prateleiras, e o valor final surpreende: a versão “Standard” (ou seja, o jogo base) sai por R$ 449,90, enquanto a versão “Ultimate” (com alguns adicionais), será vendido por R$ 549,90.

O GTA 6 chega em 2026 ao mundo como um dos jogos mais aguardados do ano, e também de toda a história da franquia, tendo em vista a demora desde o lançamento de sua última edição, GTA 5, que ocorreu em 2013. Já 13 anos depois, uma nova história na região fictícia de Leonida (similar à Flórida) reacende a chama dos fãs da franquia que, por mais de uma década, tiveram como último ponto de referência a cidade de Los Santos.

O alto valor em reais se deve, principalmente, ao aumento dos preços do jogo também em dólar. No mercado americano, a geração atual de games tem saído por valores até US$ 69,90, que no Brasil tem se refletido em valores de até R$ 350. Ainda assim, GTA 6 seguiu a deixa criada pela Nintendo com Mario Kart World, que estabeleceu para o jogo o valor de US$ 80. Para GTA 6, a versão comum (Standard), que inclui além do jogo o pacote Vintage Vice City e um mês de GTA+, sai nos EUA pelos mesmos valores do jogo de corrida do Mario.

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Apesar disso, a versão Ultimate — que garante, além do já oferecido na Standard, uma série de veículos, armas e roupas exclusivas — entra no mercado internacional por US$ 100, valor que se reflete no Brasil pelo preço de R$ 549,90 na Playstation Store.

GTA 6 será lançado oficialmente em 19 de novembro para o Playstation 5 e o Xbox Series X e S. As versões físicas do jogo não incluirão um disco, mas sim um código especial para download do jogo. Ainda não há informações sobre a data de lançamento da versão para PC do jogo.