Pré-download de GTA VI já está disponível para PS5 e Xbox: saiba o tamanho do jogo e quando será lançado

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O pré-download de Grand Theft Auto VI (GTA VI) já está disponível para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, permitindo que jogadores antecipem a instalação do aguardado título. Com lançamento oficial marcado para 19 de novembro de 2026, o game exige até 212 GB de espaço. Prepare-se para retornar a Vice City e desvendar a história de Jason e Lucia.

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O pré-download do jogo Grand Theft Auto VI (GTA VI) começou nesta terça-feira, 10 de novembro, para os consoles PlayStation 5 e Xbox Series X|S. A liberação, anunciada pela Rockstar Games, permite que os jogadores que adquiriram o título antecipadamente transfiram os arquivos para seus dispositivos antes do lançamento oficial, marcado para 19 de novembro de 2026.

A novidade marca a reta final de uma espera de mais de uma década desde o lançamento de GTA V, em 2013. Com o pré-download, os fãs poderão deixar o game instalado e pronto para jogar assim que os servidores liberarem o acesso, evitando a necessidade de realizar um download de grande porte no dia da estreia.

No PlayStation 5, o pré-download começou à meia-noite desta terça-feira, seguindo o horário local de cada região. Já no Xbox Series X|S, a liberação ocorreu simultaneamente em todo o mundo, às 0h pelo horário de Greenwich (GMT), o equivalente às 21h de segunda-feira, 9, no horário de Brasília.

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Qual é o tamanho total de GTA VI?

De acordo com a Rockstar Games, o pré-download de GTA VI poderá exigir até 212 GB de espaço livre, dependendo do dispositivo utilizado. A recomendação da desenvolvedora é para que os jogadores verifiquem previamente a capacidade disponível e, se necessário, excluam arquivos ou transferiram jogos para outro dispositivo de armazenamento.

O espaço necessário também poderá variar conforme a plataforma. Por isso, os 212 GB divulgados representam a referência oficial para o pré-carregamento, e não necessariamente o tamanho exato ocupado pelo jogo em todos os aparelhos.

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Como fazer o pré-download de GTA VI?

Para realizar o pré-download, os jogadores precisam ter adquirido o game antecipadamente nas lojas digitais das respectivas plataformas.

No PlayStation 5, é necessário acessar a biblioteca de jogos, localizar GTA VI e selecionar a opção de download. O console também permite habilitar o pré-carregamento automático, desde que esteja ligado ou no modo de repouso, com conexão à internet.

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No Xbox Series X|S, os jogadores devem verificar se as atualizações automáticas estão ativadas e se o console está ligado ou no modo de suspensão. Dessa forma, os arquivos poderão ser transferidos antes da estreia.

A Rockstar também informou que as versões comercializadas em caixas com códigos digitais começarão a chegar aos revendedores na quinta-feira, 12 de novembro. Essas edições não incluem discos físicos, mas permitem que os compradores resgatem o código e instalem o jogo.

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Qual será a história de GTA VI?

A nova aventura de Grand Theft Auto VI (GTA VI) será ambientada no estado fictício de Leonida, inspirado na Flórida, nos Estados Unidos, e marcará o retorno dos jogadores a Vice City, uma das cidades mais conhecidas da franquia da Rockstar Games. O cenário promete combinar praias, grandes centros urbanos e regiões pantanosas, oferecendo um vasto mundo aberto para exploração.

A trama acompanhará Jason Duval e Lucia Caminos, dois protagonistas que acabam envolvidos em uma conspiração criminosa após um assalto malsucedido. Para sobreviver, a dupla precisará enfrentar os perigos do submundo do crime e confiar um no outro. A narrativa será marcada por uma relação de cumplicidade entre os personagens, em uma história que remete à trajetória dos criminosos americanos Bonnie e Clyde.