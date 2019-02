Positivo vai lançar 5 modelos de smartphone em novembro

A brasileira Positivo Informática vai entrar no mercado de smartphones com cinco modelos, que têm previsão de chegada às lojas em novembro, já visando as compras de Natal. Dessa forma, a empresa, que há um ano lançou sua linha de tablets, intensifica a sua atuação no mercado de dispositivos móveis.

Modelos – A Positivo vai lançar três modelos de smartphones, que comportarão dois chips, e dois modelos de celulares mais básicos, que poderão utilizar até três chips. Todos terão o sistema Android, do Google, embora a empresa estude também a viabilidade de utilizar o Windows, da Microsoft.

Segundo o presidente da companhia, Hélio Rotenberg, a empreitada não é uma aposta no escuro. “Entramos em celulares pra valer, não como mais uma pequena atividade, pelo contrário, montamos uma divisão de celulares”, afirmou ele para a agência de notícias Reuters.

Preços – A empresa negocia atualmente com operadoras de telefonia contratos para vendas dos aparelhos com subsídio, mas ainda não há nenhum acordo fechado. Segundo o executivo, os smartphones não devem custa mais do que 1.000 reais e os modelos mais simples de celulares serão vendidos na faixa dos 200 a 300 reais.

Inicialmente, os aparelhos serão importados de um fabricante na Ásia, e nas próximas três semanas será decidido o local de fabricação no Brasil. A companhia tem unidades industriais em Curitiba, Manaus e Ilhéus (BA). “Estamos decidindo nas próximas três semanas o local em que será produzido no Brasil, com grande chance de ser em Curitiba”, relatou Rotenberg.

(Com agência Reuters)