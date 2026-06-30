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Tecnologia

Português figura entre uma das línguas mais usada no ChatGPT

América Latina tem papel crucial com adoção rápida e abrangente do chatbot para finalidades diversas

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 15h02 | Atualizado em 1 jul 2026, 13h21
Ícone do ChatGPT em um smartphone, com fundo escuro e linhas brancas diagonais. O ícone é um quadrado branco com bordas arredondadas, contendo um símbolo preto que lembra um nó ou uma flor estilizada, e o texto ChatGPT abaixo
OpenAI figura como uma das maiores startups de IA do mundo (Samuel Boivin/NurPhoto/Getty Images)
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Português figura entre uma das línguas mais usada no ChatGPT Priorize VEJA no Google

Uma série de dados disponibilizados pela OpenAI nesta terça-feira, 30, mostram que o uso global do ChatGPT alcançou novos níveis, em especial em países da América Latina. Atualmente, o português figura como a terceira língua mais usada na plataforma, atrás apenas do espanhol e do inglês

Dados do OpenAI Signals mostram que o uso geral do ChatGPT aumentou ao redor do mundo, e que os usuários têm utilizado o agente de IA para tarefas cada vez mais abrangentes. De acordo com o comunicado, quanto mais os usuários utilizavam o modelo, mais mensagens seriam enviadas e capacidades diferentes do chatbot foram testadas pelos usuários. Após seis meses de uso, os usuários mandaram 50% mais mensagens por dia em comparação com os primeiros momentos deles com a IA. 

O uso da IA cresceu em especial na África e na Ásia, continentes que tiveram o crescimento de uso mais rápido no mundo desde 2023. Países em geral com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) mais baixo também tiveram os maiores aumentos registrados no número de usuários ativos

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A predominância de línguas que não a inglesa alcançou um novo nível para a OpenAI. Agora, falantes de línguas não-inglesas já são mais da metade dos usuários totais do ChatGPT pelo mundo. As mais usadas na plataforma são em primeiro lugar o Espanhol, em segundo o Português e, em terceiro, o Árabe

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A América Latina, falante predominante de espanhol e português, tem um peso significativo nessa mudança. A maior força do português vem exatamente do Brasil, que carrega alto número de usuários na plataforma. Não à toa, a América do Sul se tornou uma das regiões com crescimento mais rápido do mundo na adoção do ChatGPT, atrás apenas da África e da Ásia. 

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