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Tecnologia

Polícia alemã investiga uso de robô em caso de assédio sexual

Adolescente teria sido abordada por humanoide controlado por humanos

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 12h41 | Atualizado em 13 out 2026, 12h53
Robô com cabeça vermelha, bigode, óculos de sol e braços dourados e vermelhos, vestindo regata branca, corrente dourada e calça preta, deitado em piso cinza
O robô que teria sido usado em agressão sexual (Cologne Police/Divulgação)
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Polícia alemã investiga uso de robô em caso de assédio sexual Priorize VEJA no Google

A polícia alemã investiga um jovem de 16 anos e outro de 19 por supostamente utilizarem um robô para agredir sexualmente uma adolescente e transmitir o ato ao vivo pelas redes sociais, informaram as autoridades nesta segunda-feira, 12.

Segundo as autoridades, a vítima, de 16 anos, estava com duas amigas na cidade de Colônia, no fim da noite de sábado, quando um robô de 1,2 metro de altura se aproximou dela. De acordo com a polícia, o dispositivo, de cor vermelha e dourada, teria tocado a jovem nas nádegas e realizado movimentos de vai e vem.

O jovem de 16 anos, suposto proprietário do robô, e o de 19 anos “teriam filmado a suposta agressão e a transmitido ao vivo nas redes sociais” enquanto comentavam o ato, aponta um comunicado da polícia de Colônia. Em um vídeo que circula na plataforma TikTok, um robô humanoide vermelho e dourado aparece ao lado de dois homens e se esfrega em uma adolescente, que grita e se afasta.

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A polícia encontrou o robô no porta-malas de um carro, onde suspeita que o proprietário o tenha escondido. As autoridades apreenderam o robô e dois telefones celulares dos suspeitos, que estão sendo investigados.

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(Com AFP)

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TAGS:
Agressão Sexual
Robótica
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