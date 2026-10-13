Polícia alemã investiga uso de robô em caso de assédio sexual

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A polícia alemã investiga dois jovens, de 16 e 19 anos, por suposta agressão sexual com robô e transmissão ao vivo em redes sociais. O incidente em Colônia envolveu um robô de 1,2 metro que teria tocado as nádegas de uma adolescente de 16 anos. As autoridades apreenderam o robô e celulares dos suspeitos para investigação.

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A polícia alemã investiga um jovem de 16 anos e outro de 19 por supostamente utilizarem um robô para agredir sexualmente uma adolescente e transmitir o ato ao vivo pelas redes sociais, informaram as autoridades nesta segunda-feira, 12.

Segundo as autoridades, a vítima, de 16 anos, estava com duas amigas na cidade de Colônia, no fim da noite de sábado, quando um robô de 1,2 metro de altura se aproximou dela. De acordo com a polícia, o dispositivo, de cor vermelha e dourada, teria tocado a jovem nas nádegas e realizado movimentos de vai e vem.

O jovem de 16 anos, suposto proprietário do robô, e o de 19 anos “teriam filmado a suposta agressão e a transmitido ao vivo nas redes sociais” enquanto comentavam o ato, aponta um comunicado da polícia de Colônia. Em um vídeo que circula na plataforma TikTok, um robô humanoide vermelho e dourado aparece ao lado de dois homens e se esfrega em uma adolescente, que grita e se afasta.

A polícia encontrou o robô no porta-malas de um carro, onde suspeita que o proprietário o tenha escondido. As autoridades apreenderam o robô e dois telefones celulares dos suspeitos, que estão sendo investigados.

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(Com AFP)