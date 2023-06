Polícia Federal investe R$ 18,5 milhões em sistema para quebrar senhas

Giro VEJA

O Censo 2022 e o impacto da Covid-19 na população

Foram divulgados nesta quarta-feira, 28, os resultados preliminares do Censo 2022 e a pesquisa mostrou que o Brasil tem hoje 203 milhões de habitantes. Apesar do crescimento em relação à edição anterior, os dados apontam para uma desaceleração do ritmo de aumento da população. Um dos pontos que o IBGE tenta descobrir é se a pandemia de Covid-19 teve algum impacto nos resultados. Detalhes sobre o Censo e a prisão do chamado hacker da Lava Jato, Walter Delgatti Neto, são os destaques do Giro VEJA desta quarta-feira.